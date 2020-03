Dans le cadre d’un partenariat entre l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe) et la Société égyptienne de télécommunication (Xceed), 24 travailleurs migrants maliens vont rejoindre l’Egypte pour y travailler. La cérémonie de départ a eu lieu, le 27 février, au Mémorial Modibo Kéita.

Sous la présidence du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean Claude Sidibé, la cérémonie a également mobilisé le PCA et le DG de l’Anpe, respectivement, Mamadou Sinsy Coulibaly et Ibrahim Ag Nock, les représentants des organisations faitières de la diaspora et du conseil national de la jeunesse.

Aminata Kaba, au nom des bénéficiaires, a remercié son nouvel employeur pour la confiance placée en eux. Elle s’est dite, par ailleurs, certaine que cette expérience sera enrichissante et profitable pour Xceed.

Le DG Ag Nock, après avoir rappelé qu’en collaboration avec l’équipe des recruteurs de Xceed, son agence a mené des démarches auprès des autorités maliennes impliquées pour remplir les formalités administratives indispensables à la bonne exécution des contrats. Il s’est réjoui du fait que ce partenariat a pu contribuer à la signature de 100 contrats de travail à durée déterminée (CDD). Et d’expliquer que les 24 jeunes diplômés concernés par le recrutement ont les profils de Master et Licence en informatique, télécommunications et autres filières littéraires pour travailler en tant que conseillers à la clientèle au sein de la société Xceed en Egypte. Ibrahim Ag Nock a également rappelé au passage l’une des principales vocations de son agence « la préparation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un placement à l’étranger ». Il a encouragé les heureux bénéficiaires du contrat à redoubler d’effort pour que d’autres opérations similaires aient lieu dans l’avenir entre l’Anpe et Xceed ainsi qu’avec d’autres employeurs de par le monde. Avant de rassurer leurs parents d’être dans de bonnes mains égyptiennes.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean Claude Sidibé, avant de procéder à la remise des billets d’avion, s’est réjoui de constater que le processus a été suivi avec diligence, professionnalisme et forte implication des structures techniques concernées, notamment l’Anpe, la direction nationale du travail, la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la direction de la police des frontières, l’ambassade du Mali en Egypte, l’ambassade d’Egypte au Mali, les services techniques du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. Et le ministre d’inviter le contingent, à plus de responsabilité, au respect de la déontologie et des normes de travail de leur employeur ainsi que des conditions de séjour et de résidence de leur pays d’accueil. « Comportez-vous constamment avec dignité ; faites honneur à votre pays le Mali et méritez la confiance placée en vous par votre employeur afin que d’autres jeunes puissent suivre vos traces », a conclu le patron du département.

Amidou Keita

