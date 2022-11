Ecobank Mali offre deux millions de francs CFA à l’Association « Femme-Action et Développement » de Missabougou dans le cadre de la célébration de la 9ème édition de la ‘Journée Ecobank’. La cérémonie de remise du chèque géant a eu lieu au siège de ladite banque le vendredi 25 novembre 2022.

Placée sous le thème ‘Inclusion financière’, la 9ème édition de la Journée Ecobank a vécu à Bamako dans une ambiance conviviale entre les travailleurs de la banque et les femmes de l’association bénéficiaire. Conformément à l’esprit de la journée et de son thème, Ecobank Mali renforce 90 femmes de « Femme-Action et Développement » en les offrant une formation en savonnerie d’une valeur totale de deux millions de francs CFA.

Il s’agit spécifiquement d’une formation pratique au métier de la savonnerie ; un don de kits complets pour le démarrage de leurs activités ; l’ouverture de compte mobiles gratuits et pratiques avec un dépôt minimum les encourageant à l’épargne. En réceptionnant le chèque, la présidente de l’association « Femme-Action et Développement », Kéïta Kadiatou Kéïta , a chaleureusement remercié les responsables de la banque pour cet apport qui les permettra de fortifier leur activité. Ses propos sont renchéris par la formatrice Sidibé Mahawa Haïdara . Une joie également partagée avec la représentante du DG d’Ecobank Mali, Mme Théra Fatoumata Touré. Qui a mis l’accent sur l’importance de l’inclusion financière pour sa banque exprimée à travers sa vision et ses stratégies. Et qu’ elle manifeste ici en accompagnant les femmes sur le chemin de l’autonomisation. Les journées Ecobank sont célébrées par le Groupe Ecobank dans le monde, et c’est l’occasion pour la banque apporter son soutien aux communautés dans lesquelles elle évolue. Et au Mali comme rappelé par Mme Théra, elle a permis à la banque de se tenir aux côtés des populations dans divers domaines à ne citer que celui de l’éducation et la santé. A ce titre on note que Ecobank Mali s’est investie à travers sa fondation dans l’éducation des jeunes en Afrique en 2013, la prévention et le contrôle du paludisme en 2014; ‘Chaque enfant africain mérite un avenir meilleur’ en 2015, l’enseignement des TIC dans les écoles et l’amélioration de la santé maternelle en 2016, la gestion de l’eau potable en 2017 et les orphelinats 2018. De plus, en 2019, la banque a initié une campagne de trois ans sur les maladies non transmissibles, centrée sur le cancer ; en 2020, elle a également mené une champagne sur le diabète et la santé mentale 2021, toujours dans le cadre de la celebration de Ecobank Day.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

