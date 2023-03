Après le dysfonctionnement des tribunaux, un vaste mouvement de magistrats s’annonce

Les observateurs s’accordent de plus en plus comparer la paralysie actuelle du secteur de la justice avec celle d’une économie malienne aux arrêts. Ça n’est pas parce que l’absence de la justice a transformé des pans entiers du territoire malien en zone de non droit. En cause, un dysfonctionnement sans commune mesure que la tutelle éprouve grand mal à solutionner, à cause de ses atermoiements dans le redéploiement du personnel. Les magistrats n’ont de cesse de s’interroger, en tout cas, sur les raisons du maintien de nombreuses juridictions dans la déshérence de personnel pourtant nécessaire pour leur bon fonctionnement. C’est le cas, entre autres, de la Cour d’appel demeurée sans procureur général ou encore d’un tribunal aussi stratégique que celle de la Commune III sans procureur chargé de la lutte contre la délinquance financière. Le dysfonctionnement s’étend également à la Cour suprême avec beaucoup de postes restants à pourvoir, en dépit de prolongation de l’âge de la retraite. Somme toute, les supputations vont bon train sur les retards accusés dans l’attribution de nombreux posts vacants. Pour certains, l’inertie des autorités s’explique par la crainte de frustrations et mécontentements susceptibles de naître d’une répartition de privilèges au détriment de l’une des tendances syndicales alors que le Garde des Sceaux est secrétaire général sortant de l’une d’entre elles. Pour d’autres, le ministre n’arrive tout simplement pas à accorder ses violents avec les 5 colonels sur l’attribution desdites responsabilités vacantes. Et dire que le dilemme intervient dans un contexte de dissensions entre l’un des syndicats de la magistrature et les hautes autorités sur la brûlante question de l’âge de la retraite ainsi que sur le processus constitutionnel. Mais, de sources bien introduites, un vaste mouvement de magistrats en vue pourrait intervenir dans deux semaines environ et démentir tous les préjugés.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :