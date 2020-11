Attaques médiatiques contre l’institution judiciaire : Les Syndicats de magistrats déplorent le « comportement de quelques éléments isolés » du monde de l’information

Hier, lundi 2 novembre 2020, le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) ont rendu public un communiqué conjoint dans lequel, ils regrettent «l’exacerbation des attaques imméritées contre l’institution judiciaire et ses acteurs centraux, les magistrats, de la part de quelques hommes de médias, en passe d’être suivis en cela par d’autres, au nom d’une certaine liberté d’expression». Ainsi, dans leur communiqué conjoint, les Syndicats de magistrats déplorent le comportement de « quelques éléments isolés » du monde de l’information.

Dans leur communiqué conjoint, le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM), présidé par Mamoudou KASSOGUE et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA), présidé par Hady Macky SALL, informent l’opinion publique, nationale et internationale, de ce qu’ils constatent avec regret, depuis quelques jours, «l’exacerbation des attaques imméritées contre l’institution judiciaire et ses acteurs centraux, les magistrats, de la part de quelques hommes de médias, en passe d’être suivis en cela par d’autres, au nom d’une certaine liberté d’expression et/ou d’une prétendue partisannerie ». Le SAM et le SYLIMA tiennent à rassurer l’opinion publique, en général, et le monde de la presse, en particulier, de leur indéfectible attachement à la démocratie dont le corollaire est la consécration et la jouissance véritables des libertés de l’Homme au rang desquelles celles de la presse et d’expression auxquelles ils attachent une grandissime importance. Ils se rappellent, avec gravité, que ces différentes libertés ont été arrachées au prix du sang et érigées, de ce fait, en valeurs constitutionnelles au Mali. Les Syndicats de magistrats déplorent le « comportement de quelques éléments isolés du monde de l’information qui, ou grand dom des exigences éthiques et déontologiques de leur profession, donnent un contenu biaisé à la liberté d’expression qui les conduit, bien souvent, à salir gratuitement et injustement l’honneur et la dignité d’honnêtes citoyens voire des corporations entières. Ces attaques multiformes ont, malheureusement de nos jours, fortement pollué le cyberespace qui leur sert de terreau et qui est constamment miné de messages toxiques extrêmement hostiles à la poix et à la décence humaine, dans notre pays si attaché à ces valeurs rares ». Le SAM et le SYLIMA, saluent la justice malienne, résolue à combattre cette nouvelle forme de criminalité, et attirent l’attention du public sur la pertinence et la gravité des fonctions assignées à la magistrature pour la défense des intérêts matériels et moraux. Ainsi, sont-ils engagés et déterminés à poursuivre tout combat. Le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA), tout en appelant les uns et les autres aux seules critiques constructives et objectives, rassurent leurs preux militants de leur ferme détermination à continuer la défense des intérêts moraux de la corporation.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :