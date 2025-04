Justice : Issiaka Sidibé et Mamoutou Touré dit Bavieux obtiennent leurs ordonnances de liberté

By

Incarcérés « pour atteinte aux biens publics », l’ancien président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé et son ex-Directeur financier et de Matériels, Mamoutou Touré obtiennent leurs ordonnances de liberté ce mardi.

Un grand pas vers la liberté pour des anciens dignitaires du régime d’IBK. L’on apprend de sources concordantes que le juge d’instruction du cabinet numéro 9 au pôle économique et financier du tribunal de Grande instance de la commune III du district de Bamako a émis « une ordonnance de liberté » pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé et Mamoutou Touré ex-Directeur financier et de Matériels.

Les ordonnances de liberté ont été émises aujourd’hui par la justice. Une source proche du dossier nous apprend que l’émission de cette ordonnance ne signifie pas la liberté provisoire pour les deux personnalités inculpées. Le Parquet pourrait faire appel à cette ordonnance. Il a trois jours pour faire cet appel aux yeux de la loi.

Depuis Août 2023, les deux personnalités ont été inculpées avec « pour atteinte aux biens publics ainsi que pour faux et usages de faux et complicité ».

Ils sont inculpés dans le dossier avec l’ex- secrétaire général de l’Assemblée nationale et du Conseil national de transition (CNT) Modibo Sidibé, un comptable et contrôleur financier de l’institution parlementaire, Demba Traoré, Anfa Kalfa. Un autre poids lourd de l’ex-parti présidentiel, Mamadou Diarrassouba, est cité dans ce dossier pour ‘’atteinte aux biens publics. Il était questeur de l’Assemblée nationale entre 2013 et 2020.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

