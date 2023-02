Nid des Aigles : Sambou emprisonné pour une affaire remontant à 2017

Le footballeur de Sochaux Sambou Yatabaré a été condamné le 4 janvier pour des faits de violence sur un policier. Il a été incarcéré à Besançon mi-janvier.

C’est une information sur laquelle le club n’avait pas communiqué. Sambou Yatabaré, arrivé à Sochaux en juin dernier en provenance de Valenciennes, est en prison depuis la mi-janvier. Selon des sources concordantes, le footballeur de 33 ans, international malien, a été interpellé mi-janvier peu avant l’entraînement de l’après-midi, alors que Sochaux venait de jouer au Havre.

Cette incarcération à la Maison d’arrêt de Besançon fait suite à une condamnation, le 4 janvier, par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de violence datant de 2017. Une vive altercation l’avait opposé à l’époque à un policier, qui n’était pas en service… Sambou Yatabaré avait frappé le policier au visage, après que ce dernier, exhibant son arme, lui avait reproché sa conduite sur l’autoroute alors qu’il se rendait à l’aéroport.

Contacté, Me Amar Bouaou, l’avocat de Sambou Yatabaré, dénonce une peine “incompréhensible“ au regard de la nature des faits, très anciens et âprement contestés par son client. Sambou Yatabaré avait, semble-t-il, omis de déclarer son changement de domicile et la convocation en justice est parvenue sur une vieille adresse mail de son avocat, qui avait été piratée et n’était plus utilisée.

“Cette série d’événements fait que nous n’avons pas été au courant de ce procès, auquel mon client n’a donc pas assisté“, précise Me Bouaou. Une demande de mise en liberté a d’ores et déjà été déposée. Un nouveau procès doit se tenir dans les mois à venir.

L’Equipe.fr

