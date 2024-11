Ordre des avocats du Mali : Deux avocats suspendus, une radiée

Dans une note, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Mali, Maitre Ousmane Bouba Traoré, rend compte des conclusions du Conseil de discipline de l’Ordre, tenu le 30 octobre et le 13 novembre 2024. A l’issue de ce conseil disciplinaire, des sanctions sont tombées.

Il a enregistré la participation de dix-sept membres du Conseil de l’Ordre et du Bâtonnier.

Trois affaires étaient inscrites au rôle.

– La première affaire, jugée le 30 octobre 2024, concerne Me Cheick Oumar Tounkara : il a été prononcé contre lui une sanction disciplinaire de dix-huit mois d’interdiction temporaire d’exercer et cinq ans de privation du droit d’être éligible au Conseil de l’Ordre et au Bâtonnat.

– ⁠La deuxième affaire, jugée ce jour, 13 novembre 2024, concerne Me Nadia Myriam Bioulele: il a été prononcé contre elle la sanction disciplinaire de douze mois d’interdiction temporaire d’exercer et cinq ans de privation du droit d’être éligible au Conseil de l’Ordre et au Bâtonnat.

– La troisième ⁠affaire, jugée aussi ce jour, 13 novembre 2024, concerne Me Nadia Myriam Bioulele: la sanction disciplinaire prononcée est la radiation.

L’Ordre des avocats n’a pas voulu pour l’instant en dire plus, mais, selon beaucoup d’indiscrétions, « il y a eu beaucoup de plainte contre eux ».

