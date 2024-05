Justice : le Procureur du pôle anti-cybercriminalité requiert 18 mois de prison et le paiement 5 millions FCFA contre Etienne Fakaba Sissoko

Inculpé pour ‘’ Atteinte au crédit de l’État”, “injures”, l’universitaire Etienne Fakaba Sissoko a comparu pour la première fois, hier lundi, devant les juges au Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité au Mali. Au terme des débats houleux, le procureur du pôle anti cybercriminalité, Adama Coulibaly, a requis 18 mois d’emprisonnement et le contentieux de l’Etat a demandé le paiement de 5 millions FCFA pour préjudice subit par l’Etat.

Selon les témoins de l’audience, Etienne Fakaba Sissoko est arrivé au pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité vêtu d’une veste noire, d’une chemise blanche et d’une cravate rouge rayée de blanc. Observant un calme olympien, Étienne F Sissoko a comparu devant un jury constitué d’un juge, le Procureur Dr Adama Coulibaly, son substitut et le greffier et une salle plein à craquer. Dans le fond, l’inculpé a défendu le contre de son livre “Propagande, Agitation et Harcèlement’’ comme étant une œuvre scientifique qui a été validée par des experts en communication.

Dans la foulée, il a contesté les accusations d’injures et d’atteinte à l’État en défiant parfois le parquet à trouver des passages incriminants dans son livre. Les mêmes témoins estiment que la confrontation entre Étienne Fakaba Sissoko et le Procureur du pôle national de lutte contre la Cybercriminalité a souvent généré des tensions. Pour cause, l’inculpé a cité la collaboration des vidéastes avec les autorités de la transition.

Le Procureur de la République a rejeté la demande de liberté provisoire Dr Étienne Fakaba en estimant qu’elle est mal fondée au fond.

En retour, il a requis sa condamnation à un emprisonnement de 18 mois, dont 6 mois assortis de sursis. Pour sa part, le contentieux de l’État a demandé la condamnation de l’inculpé et la réparation du préjudice subi par l’État à hauteur de 5 millions de francs CFA. Le délibéré du jugement est prévu le 20 mai prochain. Pour rappel, Etienne F Sissoko est inculpé pour “Atteinte au crédit de l’État”, “injures”, et la diffusion de fausses nouvelles attribuées à des tiers, perturbant ainsi la paix publique. Il est placé sous mandat de dépôt depuis son inculpation.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

