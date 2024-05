Malgré le contexte environnemental difficile, les résultats engrangés par la Direction Générale sont satisfaisants et les perspectives 2024 davantage prometteuses, a déclaré le Président du Conseil d’Administration de la BMS-SA, Yéhia Ag Mohamed Ali, à l’issue de sa 88è session tenue le mardi 14 mai 2024 à son siège

L’ordre de cette session, qui a enregistré la présence effective de l’ensemble des administrateurs de cette banque qui multiplie les records, comportait plusieurs points importants tels que l’examen du point d’exécution du budget 2023, du rapport d’activités 2023, du rapport des Commissaires aux Compte au Conseil d’Administration au titre de 2023. Les administrateurs ont également examiné l’arrêté des états financiers et l’affectation du résultat 2023, ainsi que la convocation et le projet de résolutions de l’Assemblée générale ordinaire.

Selon le communiqué de presse rendu public après les travaux sous la signature du Président du Conseil d’Administration, Yéhia Ag Mohamed Ali, «la Banque Malienne de Solidarité a clôturé l’exercice 2023 avec un total bilan de 1593510 millions de FCFA contre 1501721 millions au 31/12/2022, soit une hausse de 6,26% représentant un part de marché de 21,49%».

Le communiqué précise que «le total des emplois se chiffre à 1374 646 millions de FCFA en fin décembre 2023 contre 1285288 millions de FCFA en 2022, soit une hausse de 7%. Quant aux emplois-clientèle, ils se sont établis à 967337 millions en 2023 contre 960309 millions en 2022, soit une hausse de 0,8%, représentant une part de marché de 23,57% …. Le total des ressources s’établit à 1326310 millions de FCFA en décembre 2023 contre 1281290 millions en 2022, soit une progression de 3,5%. Les ressources clientèle se sont stabilisées à 814550 millions en 2023 contre 815435 millions en 2022 malgré un contexte de fortes pressions sur les dépôts. Le Produit Net Bancaire (PNB) s’est établi à 72687 millions de FCFA à fin 2023 en raison du renchérissement du coût de refinancement BCEAO», détaille le texte.

Pour l’exercice 2023, le Conseil d’Administration a examiné et approuvé plusieurs manuels, politiques et procédures pour le respect des exigences réglementaires de la Commission Bancaire. Selon son, les résultats engrangés par la Direction Générale sont satisfaisants et les perspectives en 2024 demeurent prometteuses malgré le contexte environnemental difficile marqué, entre autres, par la crise de liquidité liée au resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale et la poussée inflationniste entretenue par la guerre russo-ukrainienne.

Dans son discours de clôture, le Président a exprimé sa profonde reconnaissance envers la clientèle pour sa fidélité, la Direction Générale, le personnel, les Administrateurs et les Actionnaires de la BMS-SA pour leur engagement constant.

Renforcement et transformation digitale

Le communiqué de presse annonce que l’établissement bancaire poursuivra, pour l’exercice 2024, son processus de renforcement et de transformation digitale avec notamment le chantier de la monétique privative et de la banque en ligne pour offrir un service client plus innovant et de meilleure qualité. Elle va aussi renforcer les actions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (mesures Lbc/Ft) fera partie des chantiers majeurs pour 2024.

Lanfia Koïta, Directeur général : ‘’La BMS-SA est toujours prête à répondre aux préoccupations des Maliens’’

Dans une interview à la presse, le Directeur général de la BMS-SA, Lanfia Koïta, a donné des précisions sur la session. «Il a été question des activités exercées en 2023 pour voir ce qui n’a pas marché, ce qui a été octroyé à la clientèle, ce qui a été collecté, ce que vous avons pu obtenir comme résultat ; bref, tous les efforts que nous avons pu réaliser pour stabiliser la banque, la maintenir dans un élan compétitif », a-t-il déclaré. M. Koïta s’est réjoui de la mobilisation de toutes les équipes au sein de la banque «pour faire satisfaire les différentes recommandations qui étaient très importantes pour l’avenir de la banque…. Dieu merci, nous avons pu nous atteler avec la contribution de toutes les équipes tant au niveau au siège qu’au niveau de la succursale d’Abidjan. Il y a également d’autres chantiers internes comme la monnaie privative…Ce processus doit s’achever en 2024 pour permettre à la banque d’avoir sa solution privative et d’avoir une digitalisation plus poussée».

Les voyants au vert

Le Directeur général de la BMS est revenu sur les difficultés qui ont jalonné l’exercice 2023. « Il s’agit des difficultés liées à la mise en œuvre de toutes les recommandations de la commission bancaire. On a pu y faire face. S’agissant des difficultés conjoncturelles, toutes les banques les connaissent actuellement. La crise due à la liquidité avec le rétrécissement des conditions d’accès de la monnaie de la banque centrale et également avec la crise russo-ukrainienne qui amène la surchauffe sur les prix. Face à toutes ces difficultés, la banque a pu résister et stabiliser ses fondamentaux ».

A en croire Lanfia Koïta, les voyants sont au vert. «La banque a pu maintenir, assurer son équilibre et prouver une fois de plus que c’est une banque solide et qui est toujours là pour répondre aux préoccupations des Maliens et également pour soutenir la commande publique de l’Etat et ses principaux partenaires».

Commentaires via Facebook :