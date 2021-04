La Fondation Orange Mali remet 5 000 000 FCFA à Arby Halima Cissé enceinte de septuplés

– maliweb.net – La Fondation Orange Mali s’est une fois de plus manifestée aux côtés de nos autorités pour soulager une concitoyenne. En effet, elle vient d’appuyer le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille pour la prise en charge de Mme Arby Halima Cissé enceinte de septuplés avec un chèque de 5 000 000 FCFA. La cérémonie de remise présidée par le ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, s’est tenue le 15 avril 2021 dans la grande salle de Conférence dudit département en présence du Chef de Cabinet du ministère de la Santé et du Développement social, et celle de l’ Administratrice générale de la Fondation Orange-Mali.

Cet élan de solidarité, fait suite à l’appel à mobilisation lancée par le ministre du département de la femme, de l’enfant et de la famille, Boiré Bintou Founé Samaké qui se préoccupe des charges après naissance des 7enfants attendus par Mme Arby Halima Cissé.

« Cette grossesse nous interpellait tous, en premier, le Chef de l’Etat, a instruit l’entière prise en charge de Mme Arby Halima Cissé. Et étant en charge du département de la femme, il est de notre devoir de préparer l’après accouchement d’où cette alerte à laquelle vous avez répondu comme d’habitude » dira Mme le ministre Bintou Founé Samaké en remerciant Orange Mali et sa fondation pour leur promptitude à secourir les populations maliennes.

Gratitude renouvelée par le Chef de Cabinet du ministère de la Santé et du Développement social qui a réceptionné le chèque des mains de Mme Boiré au compte de son département en charge du suivi de la future maman qui séjourne actuellement au Maroc ayant bénéficiée d’une évacuation sanitaire des hautes autorités.

Pour sa part, l’Administratrice générale de la Fondation Orange-Mali, Coulibaly Hawa Diallo, a exprimé la satisfaction de sa structure de se tenir aux côtés de l’Etat malien dans de pareille circonstance. Et elle a profité de l’ occasion pour rappeler que depuis 2006, la Fondation Orange Mali œuvre aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux , en les appuyant dans les efforts de développement dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture, de la solidarité .

En espérant entendre de bonne nouvelle depuis le Maroc, annonçant la bonne santé de la mère et ses 7bébés, l’appel de Mme le ministre reste d’actualité pour apporter joie et bonheur dans la famille Arby.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :