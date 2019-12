Une délégation de l’Association des éditeurs de la presse privée (Assep) conduite par son président, El Hadj Bassidiki Touré, a été reçue en audience, le mercredi dernier, 5 décembre, par l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Mali, Khaled Mabruk Alkhaled. Il a été question d’un partenariat en vue de renforcer la coopération entre le Mali et l’Arabie Saoudite.

Les relations entre le Mali et le Royaume d’Arabie Saoudite sont fraternelles, dans le cadre d’une religion musulmane du juste milieu, d’amour, de fraternité, de justice, de paix et cohabitation avec les autres. Les deux pays amis et frères sont liés par des liens historiques qui remontent au 13e siècle. Ils se sont cristallisés avec l’indépendance du Mali le 22 septembre 1960, quand l’Arabie Saoudite a été au nombre des premiers pays à reconnaitre cette souveraineté et à établir des relations diplomatiques le 29 octobre 1960, soit seulement un mois après la proclamation de l’indépendance du Mali.

Une preuve de l’excellence de ces relations dans tous les niveaux. L’Arabie Saoudite est aussi soucieuse de l’unité et de l’intégrité et la souveraineté de la République du Mali. La visite historique effectuée par le Roi Faysal ben Abdel Aziz Al-Saoud au Mali en 1965 et dont les générations se souviennent encore en est la preuve. L’Arabie Saoudite est aussi un partenaire stratégique et historique du Mali dans tous les domaines : politique, sécuritaire, développement, humanitaire et éducation. A titre d’exemple, la construction de la Mosquée Roi Faysal Ben Abdel Aziz de Bamako, le développement de certains secteurs.

La poursuite du financement des projets de développement, conformément aux procédures entre le Fonds saoudien de développement (Fsd) et les Autorités compétentes du Mali.

C’est pour toutes ces raisons que le bureau de l’Association des éditeurs de la presse privée (Assep) a décidé de renforcer davantage cette coopération entre les deux pays à travers cette audience avec l’Ambassadeur Khaled Mabruk Alkhaled, le 5 décembre dernier. C’est dans une atmosphère cordiale et fraternelle que cette audience s’est déroulée où il a été surtout question du renforcement d’un partenariat afin de véhiculer les informations sur l’Arabie Saoudite.

D’entrée de jeu, l’Ambassadeur Khaled Mabruk a salué le président de l’Assep pour cette belle initiative. Selon lui, l’Arabie Saoudite reste toujours un pays ouvert.

Le diplomate saoudien s’est aussi réjoui de la coopération entre les deux pays amis et frères avant d’annoncer la venue très prochainement des opérateurs économiques saoudiens au Mali et la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré en Arabie Saoudite.

Prenant la parole, le Président de l’Assep a remercié l’Ambassadeur Khaled Mabruk pour sa disponible et son sens élevé de faire de la coopération entre les deux pays une coopération exemplaire.

L’occasion était bonne pour Bassidiki Touré de faire une brève présentation de l’Association des éditeurs de la presse privée (Assep) qui a vu le jour, il y a plusieurs années. Selon lui, c’est l’une des grandes associations faitières au Mali avec plus de 200 directeurs de publication. Et l’objectif est de défendre les intérêts de ses membres et la liberté d’expression au Mali.

Créer un cadre de partenariat avec les différents départements ministériels, les Institutions et les Ambassades et Consulats, telle est l’ambition du bureau de l’Association des éditeurs de la presse privée (Assep). C’est dans ce cadre que ce bureau a été reçu par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Me Jean Claude Sidibé ; le nouveau directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) Mahamane Baby ; l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Son Excellence Hassan Naciri et le ministre des Affaires religieuses et du Culte, Thierno Amadou Hass Diallo, il y a juste quelques jours.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :