En vue d’apporter le changement dans la conduite des affaires de l’Etat, un nouveau mouvement a vue le jour, dénommé le mouvement “Espoir Mali Koura”. Il se fixe comme objectif d’unir les Maliens pour face à la situation désastreuse qui prévaut dans le pays. En outre, ce mouvement lance un appel solennel à tous les Patriotes du Mali pour un « Sursaut national »… Nous vous livrons intégralité de leur manifeste.

Peuple du Mali,

Patriotes du Mali,

Notre Pays, le Mali, jadis envié, écouté et respecté aussi bien en Afrique qu’à travers le Monde entier, est en passe de devenir la risée de tous, balloté et humilié, à cause d’une gouvernance aléatoire et mal conçue.

La gestion actuelle du régime en place, symbole de la décrépitude de tout un système, a fini de précipiter notre Pays dans l’impasse, pire, au bord du gouffre le plus improbable.

Le Peuple malien découvre chaque jour, de façon ahurissante, les scandales d’une gestion hasardeuse, dénuée de vision et de cohérence vis-à-vis des intérêts vitaux et stratégiques du Mali, dans le déni des principes républicains qui fondent notre démocratie.

Une telle gouvernance, mal conçue, se caractérise par une corruption affairiste, effrénée et généralisée qui a conduit notre Pays dans une situation de chaos absolu se traduisant par :

1) Une perte de souveraineté sur presque l’ensemble du territoire national et dans bien des questions régaliennes de la gestion étatique ;

2) Un effondrement de l’appareil d’Etat au plan militaire et sécuritaire, qui se manifeste par une

insécurité généralisée aussi bien dans le Nord que progressivement à l’Ouest, en passant par les zones au Centre du pays, sur fond d’affrontements sauvages, aux relents intercommunautaires, avec près de 400 villages entièrement détruits, d’effroyables tueries au quotidien culminant à plus de 10.000 morts, malgré la signature d’un Accord avec des groupes armés ;

3) Une incapacité totale de l’Etat à assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et de l’exercice paisible de leurs activités productives, conduisant à une asphyxie des ressources économiques, sur fond d’exacerbation sans précédent d’agressions, d’actes terroristes, de prise d’otages et de disparitions forcées, avec des départs en masse des populations déplacées ou réfugiées ;

4) Un affaissement généralisé de l’économie nationale se traduisant par une gestion gabegique des fonds publics, l’absence de nouveaux investissements productifs, l’étouffement du secteur privé, la corruption, les fraudes et trafics en tous genres ;

5) Les tentatives d’embrigadement et de bâillonnement de la Justice par un clan, jurant avec le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, sur fond d’entraves et d’immixtions tous azimuts, et d’impunité totale ;

6) Le dévoiement des principes démocratiques caractérisé par l’achat de conscience en matière

électorale, le bourrage d’urnes devenu la norme et la marque de fabrique des fossoyeurs de la Nation, l’asservissement des représentants de l’administration d’Etat, mais aussi et surtout l’instrumentalisation de la Cour Constitutionnelle dans la gestion calamiteuse du processus électoral, allant jusqu’à se substituer au Peuple dans le choix des élus ;

7) Une dégradation sans précédent des conditions d’accès aux services sociaux de base (école, santé, électricité, eau potable, etc.), avec un système éducatif qui a complètement sombré dans l’oubli coupable de l’abandon des pouvoirs publics ;

8) Une détérioration poussée des infrastructures routières lorsqu’elles existent encore ;

9) Un bradage et une perte de souveraineté dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports ;

10) Le délitement des principes et valeurs culturelles endogènes qui faisaient encore la fierté et la

singularité du Mali dans le concert des Nations civilisées ;

11) Un dévoiement de la légalité républicaine à géométrie variable et des principes démocratiques portant gravement atteinte aux règles de gestion égalitaire et juste des questions nationales, notamment en matière institutionnelle, administrative, territoriale et électorale.

Peuple du Mali,

Patriotes du Mali,

Les tenants du régime actuel ont définitivement démontré les limites du système institué par la 3ème République, qui a lamentablement échoué.

Prenant conscience de la situation gravissime qu’il vit depuis près d’une décennie, le Peuple malien, du Nord au Sud, doit se mettre debout pour reconquérir sa dignité confisquée et bafouée.

Sachons que des Hommes et des Femmes refusent désormais le mensonge d’Etat, la corruption, l’injustice et l’inégalité des citoyens devant la loi, érigés en mode gouvernance sur fond d’incompétence, de népotisme, de détournements massifs des deniers publics, comme dans l’affaire de l’achat d’aéronef présidentiel, et celle d’avions et équipements militaires défectueux et obsolètes, ayant causé mort d’hommes, sur fond de surfacturations et de violations des procédures financières.

Le refus de ces tares qui s’annoncent depuis les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudénit, Ménaka, Nioro, Kita, Dioïla, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douentza, Bandiagara et partout ailleurs, y compris dans la Diaspora malienne… sonne l’amorce d’un jour nouveau, celui de la révolution des consciences, d’un sursaut national pour la restauration de la dignité des Maliennes et des Maliens.

Le temps d’un Vrai Mali est arrivé !

Qu’il retentisse dans les plaines, les vallées et sur les collines les plus élevées de note territoire !

Qu’il sonne dans toutes les régions, tous les cercles, toutes les communes, tous les villages et hameaux !

Qu’il vibre dans chaque contrée, chaque maison, chaque case, chaque tente !

Qu’il fasse écho dans les cœurs et ébranle les incertitudes pour rassembler les Dignes Filles et Fils du Mali, de l’intérieur et de la diaspora, autour d’un idéal commun : celui d’un autre Mali qui est possible !

Face à une telle situation aussi préoccupante pour la survie de notre Nation, nous, Associations et organisations de la Société Civile, Mouvements politiques, Syndicats, Intellectuels, Opérateurs économiques, Hommes politiques, Acteurs du monde rural, Citoyens de tous bords, lançons un appel solennel à tous les Patriotes du Mali pour un « Sursaut national », pour l’espérance et la rédemption, pour sauver le Mali, recouvrer notre souveraineté, et s’engager résolument sur le chemin de la paix et du développement socioéconomique du Pays.

Le Mali profond nous interpelle, notre devoir de Citoyen nous engage !

Notre vision, notre lutte et notre démarche demeurent fondamentalement républicaines : la refondation et l’institution d’une gouvernance vertueuse au Mali, dans le respect et en application de la Constitution, en l’occurrence, en son article 121 : « … Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l’Etat… ».

Nous, Peuple du Mali, devons résolument œuvrer pour le changement des mentalités et des paradigmes de notre gouvernance démocratique, à travers des réformes pertinentes, dans une union sacrée vers une transition pour l’instauration de la 4ème République du Mali.

Tous debout sur les remparts dans la foi en un Mali Nouveau : ESPOIR MALI KOURA !

Fait à Bamako, le 10 Mai 2020

Les Signataires

