C’est en substance, ce qu’a dit le patriarche des familles Touré de Bamako. C’était hier, lors d’un point de presse qu’il a animé dans sa famille à Bagadadji. Objectif du point de presse : apporter un démenti aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet d’une visite de courtoisie l’honorable Karim Kéita à la famille Touré Tawati de Bagadadji.

Il y a quelques jours, des publications sur les réseaux font croire que le fils du président de la République, l’honorable Karim Kéita aurait été reçu par le patriarche de la grande famille des Touré de Bagadadji, famille du journaliste Birama Touré disparu il y a quatre ans. Le patriarche des Touré, Mamadou Touré a apporté un démenti formel à ces rumeurs, avant de parler des rapports existant entre la famille Touré et l’honorable Karim Kéita.

Le patriarche a précisé que c’est la famille de Bamoussa Touré de Bamako-Coura qui ne fait partie des familles fondatrice de Bamako, qui a reçu Karim Kéita et non la famille Touré de Bagadadji son équipe.

«La famille de Bamoussa Touré est différente de la famille Touré fondatrice de Bamako. La famille de Bamoussa Touré vient de Niamina et nous sommes des Tawati Touré de Bamako» a indiqué le porte- parole du Patriarche. Pour lui, cela doit être compris, Bamoussa Touré, coordinateur des chefs de quartier de Bamako, ne représente pas les familles fondatrices de Bamako.

Selon le patriarche, contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, Karim Kéita et ses colistiers aux prochaines législatives n’ont pas été reçus par lui. Pour la famille Touré de Bagadadji, c’est un montage qu’ils font circuler sur les réseaux sociaux pour montrer qu’ils ont le soutien de la famille Touré, alors que ce n’est pas le cas.

Aux dires, du patriarche Touré, ces derniers jours, Karim Kéita a tout tenté pour être reçu par la famille. Sans succès. Mardi 18 et mercredi 19 février, il a même envoyé des émissaires dans la famille Touré, pour supplier le patriarche. Hier jeudi, après le point de presse, un certain Guissé, un autre émissaire de Karim Kéita et de la famille présidentielle s’est rendu dans la famille Tawati pour supplier le vieux Mamadou Touré. Mieux, il a voulu profiter d’une délégation diplomatique pour être reçu et cela n’a pas marché non plus.

Pour le patriarche Touré, toutes ces démarches de Karim Kéita n’ont autre but que de se rapprocher de la famille Touré, afin de solliciter son soutien et son accompagnement aux élections législatives du 29 mars.

«Il est hors de question pour nous de recevoir Karim et les membres de sa liste tant que la lumière n’est pas faite sur les circonstances de la disparition de notre fils, Birama Touré», a précisé le patriarche. Avant d’ajouter que si Karim Kéita n’est pas responsable de la mort de la Birama Touré, il en sait quelque chose sur les circonstances de sa mort. «Tout ce que la famille Touré attend de lui, c’est de dire la vérité sur la disparition de Birama Touré. Qu’il nous dise, comment il est mort et où il a été enterré ? Tant que cela n’est pas fait, nous ne voulons pas le voir dans la famille Touré. Nous n’avons pas besoin de son argent » a indiqué le conférencier. A en croire, le patriarche karim Kéita est «un mauvais fils», contrairement à son près Ibrahim Boubacar Kéita, qui a bons rapports avec les familles fondatrice de Bamako. «Nous n’avons aucun problème avec Ibrahim Boubacar Kéita qui un homme bien et respectueux. Mais si il n’y prend garde, son fils Karim Kéita va lui créer de sérieux problèmes», met garde le patriarche dans un ton colérique.

Par ailleurs, le porte- parole du vieux Touré a invité toutes les 27 familles Touré Tawati et les autres familles fondatrices de Bamako à battre campagne contre la liste de l’honorable Karim Kéita en commune II. «Nous allons nous battre contre la liste de Karim Kéita. Nous avons déjà donné des consignes aux familles Niaré de ne pas voter pour sa liste. Nous allons aussi organiser des prières dans ce sens dans les prochains jours », a affirmé Ibrahim Touré, porte- parole de la famille Touré. Toute chose qui explique que l’atmosphère est plus qu’électrique entre l’honorable Karim Kéita et les familles fondatrices de Bamako à cause de la disparition de leur fils.

Rappelons que depuis 2016, il y a de cela 4 ans, le journaliste Birama Touré est porté disparu. Malgré la pression des organisations professionnelles de la presse et des associations de défense des droits de l’homme, aucune procédure judiciaire sérieuse n’a été, à ce jour, ouverte sur cette affaire. Au même moment, le nom de Karim Kéita, fils du président de la République est, de plus en plus cité dans la disparition dans cette affaire. Aujourd’hui, la famille Touré exige que la lumière soit faite sur cette affaire qui n’a que trop duré.

Aboubacar Berthé

