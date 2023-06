Le président du CAT-INPS rend hommage au président de la CSTM et à son équipe pour leur hospitalité légendaire

Le vendredi 26 mai 2023, s’est déroulée au siège de la CSTM une cérémonie d’au revoir du Collectif des Anciens Travailleurs de l’INPS (CAT-INPS) à la Direction et au personnel de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM). À cette occasion, le président du CAT-INPS, Samba Lamine Sow, a tenu à remercier la Direction générale de l’INPS et la CSTM à travers son Secrétaire général pour avoir abrité le siège du CAT depuis sa création.

Cette rencontre festive et sobre a réuni au présidium le Représentant du Directeur général de l’INPS, M. Ismaël Diarra, Conseiller technique du DG, le Secrétaire général de la CSTM, M. Amadou Amion Guindo, M. Modibo Diarrah, Point focal CIPRES/ RAMU auprès du ministre de la Santé et du Développement social et M. Samba Lamine Sow, président du CAT-INPS.

Le président du CAT, Samba Lamine Sow, a tenu à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement en particulier le président de la CSTM, Hamadoun Amion Guindo et les nombreux invités de marque.

« En effet, la journée du vendredi 26 mai 2023, à n’en pas douter, fera date dans les annales de l’histoire du CAT-INPS car elle marquera d’une pierre blanche le raffermissement des fructueuses relations de notre association avec d’une part la CSTM et d’autre part, la Direction générale de l’INPS », a indiqué M. Sow.

Il a salué la CSTM pour avoir accueilli et hébergé pendant une longue période le CAT-INPS : « durant près de cinq années, soit de 2018 à 2023, cet endroit nous a servi de cadre d’échanges, de rencontres fructueuses, il fut surtout un haut lieu de nos réunions statutaires, de nos débats qui étaient parfois intensément animés mais rarement houleux. Toutefois, nous nous devons reconnaître humblement que nos interminables allées et venues, nos longues séances de travail ne pouvaient point aller sans causer des nuisances au personnel de bureaux et aux cadres de la CSTM. En dépit de tout, nous n’avons jamais été rappelés à l’ordre ni par la Direction de la CSTM ni par le personnel. Jamais !

Mieux encore, à aucun moment, notre autonomie et notre indépendance n’ont été écornées, ni même mises à l’épreuve ; du reste, faut-il le rappeler, le CAT-INPS, conformément à ses textes fondamentaux, n’est inféodé à aucun syndicat, ni à aucun parti politique. Aussi, nous empressons de présenter ici à toutes et à tous, nos sincères excuses pour les éventuels désagréments mais surtout notre profonde gratitude à tout le personnel de la CSTM, du planton au cadre, pour leur hospitalité sans faille et leur solidarité manifeste à la cause des personnes âgées. À preuve, nous avons vu, à plusieurs reprises, des cadres de la CSTM nous céder leurs chaises de réception ou les apporter eux-mêmes lors de nos réunions qui prenaient parfois l’allure d’assemblées générales ».

Samba Lamine Sow a également rappelé que les responsables de l’INPS ont doté le CAT de nouveaux locaux avec toutes les commodités. L’acquisition de ces locaux a permis au CAT-INPS la création d’une coopérative de consommation au profit des militants du CAT et qui fonctionne à la satisfaction générale.

À noter que cette coopérative était dirigée par M. Aboubacar Sidiki N’Diaye, Secrétaire général du CAT-INPS, ancien DGA de l’INPS de 2006 à 2015. Il a souligné l’engagement de l’association, résolue dans une dynamique de réhabilitation du travailleur retraité de l’INPS, une dynamique de revalorisation de son statut d’ancien serviteur émérite du pays, histoire de rendre à la retraite toutes ses lettres de noblesse.

« Nous avons choisi ainsi de ne pas rester confinés dans nos domiciles, de ne pas nous résigner à notre sort ou d’adopter une posture de citoyen de seconde zone. Bien au contraire, nous entendons continuer à défendre, à préserver les intérêts matériels et moraux des anciens salariés », a indiqué M. Sow.

Rehaussé le blason de la CSTM auprès des partenaires sociaux

Il faut noter que grâce à cette dynamique, le CAT-INPS est membre du bureau de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali (FNAR), et occupe le poste de 3è vice-présidence du Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM) et la présidence de la Coordination nationale des associations des retraités régis par l’INPS (CONARI) assurée par Sanou Lamine Sow, 1er vice-président du CAT-INPS, ex-DGA de l’INPS de 1996 à 1999.

Le 2è vice-président du CAT-INPS est aujourd’hui le point focal Cipres/Ramu auprès du ministre de la Santé et du Développement social. Il s’agit de Modibo Diarrah, ex-commissaire de la Cipres (Conférence interafricaine de la prévoyance sociale), ex-agent comptable de l’INPS pendant plus de 15 ans.

Le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), Hamadoun Amion Guindo, en retour, a remercié le président du CAT-INPS et ses camarades pour cette marque de reconnaissance. Pour lui, la présence du CAT-INPS n’a causé aucun tort à la CSTM mais a plutôt rehaussé la CSTM auprès des partenaires sociaux. À l’en croire, cette cohabitation avec des réunions prouve la dynamique du mouvement syndical. Il a invité le CAT à maintenir le cap et à se valoriser malgré la retraite pour le bien-être de ses adhérents. Hamadoun Amion Guindo a réitéré toute sa disponibilité à accompagner le CAT pour le bien-être de l’Association. La cérémonie a pris fin à 17h par un cocktail offert par le CAT-INPS.

Adama DIARRA/INPS-Service des Relations Publiques (SRP)

