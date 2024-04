Dans un monde de plus en plus connecté, les réseaux sociaux révolutionnent les relations interpersonnelles avec de multiples avantages certes, mais aussi et surtout de nombreux inconvénients.

Avec le développement des réseaux sociaux, la communication est devenue plus facile que jamais. Ainsi, des amis séparés par des milliers de kilomètres peuvent être en contact au quotidien grâce à des applications telles que Facebook, WhatsApp ou Instagram. «Les réseaux sociaux me sont vraiment utiles dans mes rapports avec mon fiancée qui réside en France. Chaque soir, nous communiquons, souvent jusqu’à des heures tardives. Notre relation s’en porte que mieux», témoigne Fatoumata Haïdara.

Grâce à cette merveille technologique, des familles dispersées aux quatre coins du monde peuvent partager de précieux moments. Malgré ces avantages indéniables, force est cependant de constater voire de déplorer le revers de la médaille. Car ces outils peuvent aussi avoir des effets négatifs sur les relations humaines. Joris Jordan est élève en 10e année au lycée Technique de Bamako. Il dit souffrir du fait que le téléphone semble avoir éloigné sa sœur de lui. Il raconte : «Je n’ai pas de téléphone. Chaque fois que je décide de laisser mes amis pour retrouver avec ma sœur, je la trouve toujours ‘’scotchée’’ à son téléphone. Parfois, elle n’écoute même pas ce que je lui dis. Au point que je suis en train de prendre l’envie de causer avec elle et cela me brise le cœur.»

L’évidence que les interactions en ligne sont en train de remplacer les contacts physiques affectent de plus en plus la qualité des relations sociales, surtout en Afrique où elles sont connues pour être en général plus chaleureuses. Plus superficiels, ces échanges en ligne ne sauraient nullement se substituer aux contacts physiques, plus authentiques.

Autre inconvénient : il arrive que les réseaux sociaux exacerbent les conflits interpersonnels. Par exemple les différends, qui auraient pu être résolus par un franc entretien face à face entre deux personnes, sont susceptibles de s’envenimer au contraire quand c’est exposé sur les réseaux. Ce qui est de nature à affecter négativement les relations interpersonnelles voire à perturber la cohésion sociale.

Encore un autre inconvénient est l’impact possible des réseaux sociaux sur l’équilibre mental. Ainsi lorsqu’un utilisateur, surtout une femme ou un enfant, est amené à comparer sa propre vie à celle des autres, souvent embellie sur les réseaux sociaux, cela peut engendrer des sentiments d’insatisfaction voire pire. L’atmosphère de la famille ne pourrait qu’en être polluée.

Et ce n’est pas tout : la dépendance aux réseaux sociaux peut conduire à l’isolement social, à l’anxiété et à la dépression chez certains individus. Lesquels peinent à trouver un équilibre entre l’univers, souvent virtuel, présenté sur la toile et la réalité.

En somme, les réseaux sociaux ont profondément transformé la façon dont nous interagissons les uns avec les autres. Bien qu’ils offrent de nombreux avantages pour l’utilisateur, ils sont aussi des facteurs de détérioration de la qualité des relations interpersonnelles. Et, malheureusement, les exemples foisonnent sur ce registre.

Il s’agit donc, pour les utilisateurs que nous sommes de cet outil désormais incontournable dans nos relations, d’être conscients de leurs impacts pour en faire bon usage. Il faut en tirer profit tout en veillant à préserver l’essence de nos relations humaines.

Rokia Coulibaly, stagiaire

