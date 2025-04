Les Soliloques d’Angèle : Le silence est aussi une communication !

Que dire face au mutisme que l’on rencontre dans des situations qui semblent nous dépasser ?

Le dialogue est un outil de communication propre à l’homme qui sous-entend deux parties ou plus qui discutent, partagent, analysent ensemble un fait, une situation, des informations… Pendant cet échange, plusieurs flux peuvent se dégager : communication visuelle, écrite, verbale et non verbale.

Néanmoins, le refus de dialoguer peut-être perçu comme une forme de communication. Ce genre de situation est difficilement compréhensible par au moins une des parties car l’être humain est fait pour interagir avec son semblable, son environnement. Certains silences traduisent un inconfort, un mal être, une insatisfaction, une dépression, un regret…

Dans les familles, des tensions, des incompréhensions, des non-dits, des trahisons finissent par faire naître le silence qui stresse, ronge, détruit à petit feu les personnes concernées, et par ricochet les parents ou les enfants.

Des frères de sang qui s’ignorent, des époux qui se tournent le dos dans leur chambre, des enfants qui ne respectent pas leurs parents et des parents qui ne s’occupent pas de leurs enfants… au finish des silences qui s’installent et perdurent !

Dans le monde professionnel, entre collègues, ou entre instances ; des avis divergents, un rapport de force non équilibré, des décisions incomprises ou non expliquées, une guerre de position conduisent à instaurer un silence duquel peuvent déboucher une situation de perte de confiance, un jugement altéré des décisions… Comment renouer pour le bien de tous, employés et employeurs ? Faudrait-il une médiation et laquelle ?

Dans la vie quotidienne, le silence peut naître d’un malaise collectif, d’un manque de perspectives, d’un sentiment d’inutilité, de la morosité. Alors le temps passe et plus vite que l’on ne le pense et le silence devient “assourdissant”, car il finit par résonner dans le cœur et l’esprit. La nature ayant horreur du vide, ce silence finit par se transformer en scène de violence, en remords, en haine, en vengeance.

Beaucoup de nœuds peuvent se dénouer de la meilleure des manières, beaucoup de silences peuvent être brisés par le simple fait de la volonté d’y arriver, encore faudrait-il y mettre son cœur et ses forces. La volonté précède la capacité à agir et à décider, mais il faut les deux pour réaliser ce qui semblent être impossible selon les situations.

Il suffit parfois de juste relativiser le poids des situations qui en sont la cause. Avoir de l’empathie en essayant de comprendre la position de l’autre, accepter de se remettre en question au lieu de toujours jeter la faute sur l’autre, savoir regarder la poutre qui est dans son œil au lieu de chercher à voir la paille dans l’œil de l’autre (source biblique) et s’ouvrir au pardon.

Oui, le pardon qui reste un mot dans la bouche, et qui se vit difficilement dans le cœur de l’homme qui transpose ainsi sa frustration sur autre chose et qui crée des situations d’inconforts, puis de silence. Il faut aller au-delà de son “Moi” pour pouvoir créer le “Nous”. Tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir pour chacun, chaque famille, chaque entreprise ; le mur du silence peut se briser à tout moment et il le faut pour construire.

Parce que c’est notre Mali.

Muriel Jules

