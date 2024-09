L’Observatoire national des villes ambitionne de faire de Bamako, une ville intelligente

Au Mali, la 7e session du Comité d’Orientation et de Suivi de l’Observatoire national des villes s’est tenue vendredi à son siège sis à Darsalam. Au cours de laquelle, les administrateurs ont échangé sur les documents de la politique de la ville de Bamako assorti de son plan d’action. C’était sous l’égide de son président Drissa Coulibaly.

Au cours de la 7e session du Comité d’Orientation et de Suivi de l’Observatoire national des Villes, les administrateurs ont planché sur la validation annuelle des données urbaines 2023 et l’étude de la disparité entre les quartiers en termes d’accès aux services sociaux de base dans la ville de Sikasso. Ils ont aussi échangé sur les documents de la ville de Bamako assorti de son plan d’action

C’est dans ce cadre que l’Observatoire national des Villes a initié un projet innovant afin de faire Bamako, une ville intelligente. Il s’agit, selon Moussa Tamba Diakité, Directeur de l’Observatoire national des Villes, de gérer la ville de Bamako à partir des centres de données et des caméras de surveillance afin de maîtriser la sécurité urbaine dans toutes ses formes. Un projet qui doit s’étendre dans les années à venir dans toutes les villes maliennes. Dans la mesure où l’Observateur compte maîtriser la sécurité urbaine à partir des infrastructures numériques et des caméras de surveillance.

Le président de son Comité d’Orientation et de Suivi a mis l’accent sur les missions de l’Observatoire national des Villes. Selon Drissa Coulibaly, il a pour mission de faire de la ville malienne un espace agréable sûr et prospère, moteur de son développement et celui de son environnement géographique. Il vise aussi à faire de la ville : un espace où les citadins sont au cœur des initiatives publiques prêts à assumer toutes leurs responsabilités ; enfin, un espace d’expression socio-culturelle, diverses sources d’harmonie et renforçant une démocratie locale indispensable aux progrès.

Il convient de rappeler que l’Observatoire national des villes, structures de base de mise en œuvre de politique nationale des villes, est confronté à des défis comme le manque de moyens.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

