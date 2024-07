La salle Zoumana B Fofana de l’Observatoire du Développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté (Odhd/Lcp) a abrité les 3 et 4 juillet 2024, l’atelier de validation des outils de mesure de la privation et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Mali sous l’initiative Nmoda.

Cet atelier qui inscrit dans le cadre de l’initiative de routinisation de la mesure de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Mali visait à développer les outils nécessaires pour avoir les informations de toutes les dimensions relatives aux droits des enfants pour faire une enquête nationale Moda.

Selon le Directeur général de l’Odhd/Lcp, Bouréima F. Ballo, cette rencontre de deux jours constitue une étape cruciale de l’engagement envers le bien-être des enfants et la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. «Notre objectif est de valider des outils qui permettront de mieux comprendre et d’évaluer les multiples dimensions de la pauvreté et des privations auxquelles sont confrontés les enfants de notre pays», a-t-il souligné.

Avant de soutenir que la pauvreté n’est pas seulement une question de manque de revenus mais englobe diverses dimensions telles que l’accès à l’éducation, la santé, l’eau potable, la nutrition, le logement et la protection sociale. «La pauvreté multidimensionnelle affecte profondément les enfants, compromettant leur développement et limitant leurs opportunités futures».

A l’en croire, il est impératif de disposer d’outils fiables et précis pour évaluer et suivre la pauvreté multidimensionnelle des enfants afin de mieux orienter les politiques et interventions. A ses dires, les outils de mesure développés dans le cadre de l’initiative Nmoda permettront de fournir des estimations précises de la privation et de la pauvreté multidimensionnelle des enfants au Mali ; d’identifier les zones géographiques et les groupes de populations les plus affectés ; d’orienter les politiques et les programmes en matière de protection sociale, de santé, d’éducation et d’autres domaines essentiels en développement des enfants et de renforcer la coordination et la synergie entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté des enfants.

Le Directeur général de l’Odhd/Lcp a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires de l’Observatoire, notamment l’Unicef, le Pnud et le Pam pour leur soutien indéfectible. «Vos contribution financières, techniques et intellectuelles sont essentielles à la réussite de cette initiative». Selon lui, cet atelier est une opportunité unique de faire un pas significatif vers l’amélioration du bien-être de nos enfants. «Ensemble, nous pouvons faire une différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos enfants, en leur offrant les conditions nécessaires pour leur épanouissement et leur développement intégral».

CD

Commentaires via Facebook :