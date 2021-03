Lutte contre les Violences basées sur le genre : Hera Foundation et Musodev se donnent la main

Hera Foundation et Musodev ont signé, le 24 mars 2021, une convention de partenariat dans le cadre de la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG). C’était au siège de Hera Foundation en présence de leurs Présidentes Me Nadia Myriam Tall et Porcho Marguerite Sogoba.

Cette cérémonie a été l’occasion de présenter l’application «Zéro VBG». C’est un événement stimulant, selon Me Nadia Myriam Tall, Présidente de Hera Foundation qui se dit charmée par l’association Musodev. «A Hera Foundation, on prône la synergie d’action pour lutter contre les VBG », a-t-elle souligné. La Présidente de Hera Foundation milite pour une diminution sensible des VBG d’ici 2030. Il s’agit de mettre les nouvelles technologies d’informations et de la communication (NTIC) au cœur de la lutte contre les VBG. « Nous sommes très honorées de cette signature de partenariat, nous avons été agréablement émerveillées par l’innovation du projet Musodev», a déclaré Me Nadia Myriam Tall.

Zéro VBG à la portée de tous

Elle s’est réjouie de la capacité de ses sœurs à développer cette application. «C’est vraiment la preuve que les nouvelles technologies de l’information ne sont plus un secret pour la jeunesse malienne. C’est en cela qu’en tant qu’acteurs de développement, nous avons misé sur cette association à laquelle nous voulons apporter notre modeste contribution pour que l’application Zéro VBG soit vraiment une application utilisée par tout le monde au Mali. Nous avons été vraiment impressionnés par le génie de ces jeunes filles », a avoué la Présidente de Hera Foundation.

Selon elle, les jeunes dames de Musodev ont posé un acte patriotique en développant cette plateforme qui permet aux différentes victimes de VBG de pouvoir s’exprimer, s’informer, se former, dénoncer des cas pour une prise en charge. A en croire Me Nadia Myriam Tall, cette application est un grand pas dans la lutte contre les violences basées sur le genre. « Ces filles méritent d’être accompagnées, d’être soutenues dans leur travail de tous les jours », a-t-elle reconnu.

Hera Foundation, a fait savoir sa présidente, attend beaucoup de ce partenariat avec Musodev. «Notre attente est que ce partenariat soit fécond et fructueux sur tous les plans que l’application puisse être connue par tout le monde et que les fonctionnalités qui sont développées soient vraiment excellentes pour que plus jamais aucune victime ne soit découragée», a formulé Me Nadia.

C’est un honneur pour nous que Hera Foundation s’intéresse à nos activités, a expliqué Mme Porcho Marguerite Sogoba, Présidente de Musodev. Elle a remercié Me Nadia Myriam Tall pour son intérêt à l’endroit de Musodev.

Selon la secrétaire générale de Musodev, Aichatou Touré, l’application « Zéro VBG » est une plateforme numérique d’information et de sensibilisation sur les VBG. Les différentes rubriques de l’application sont illustrées par images pouvant faciliter l’orientation des visiteurs. La dénonciation, ajoute-t-elle, offre différentes possibilités dont un numéro vert et un espace anonyme, lequel permet aux victimes d’échanger avec des psychologues.

Pour sa secrétaire générale, Musodev ambitionne de vulgariser cette application à travers un certain nombre d’actions comme l’instauration d’un partenariat avec les sociétés de téléphonie, la possibilité d’envoyer des messages vocaux depuis l’espace anonyme. L’association vulgarise déjà l’application auprès des jeunes dans les écoles et à BamArt. A en croire Aichatou Touré, les activités seront élargies aux femmes rurales.

Mme Aissé Sow, conseillère matrimoniale et responsable à l’ONG Femmes Battues, a félicité les jeunes de Musodev pour cette belle initiative. « Je vous félicite et vous encourage », a-t-elle souligné en rappelant que son ONG a enregistré en 2020, 89 cas de femmes victimes de violences qui ont brisé l’omerta. Hera Foundation, ajouta sa secrétaire générale Mme Fatouma Doumbia, a recensé 79 cas de violences basées sur le genre à la même période.

Hera Foundation et Musodev à travers la signature de ce partenariat par leurs Présidentes, ambitionnent de mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre au Mali.

Chiaka Doumbia

