La mairie de la Commune II a lancé la digitalisation des recettes fiscales et taxes municipales. Avec un double objectif : sécuriser les rentrées d’argent et faire face à des charges fixes.

La Commune II est composée de 13 quartiers dont les plus vieux quartiers de Bamako (Bozola, Niarela, Bagadadji, Medina-Coura, Quinzambougou). Elle a en son sein quelques équipements marchands en l’occurence le marché Bomboli Niaré, le Grand marché et Dabanani (qu’elle gère de concert avec la mairie du district), la devanture de l’Assemblée nationale et de la Grande mosquée, les stations d’essence, hôtels entre autres. Selon les prévisions budgétaires, les recettes fiscales et taxes municipales générées par les équipements marchands se chiffrent à 500 millions de F CFA par an. Mais sur ce montant, le service de recouvrement peine à mobiliser annuellement entre 100 à 400 millions de F CFA.

L’édile de la Commune II, Aba Niaré, crie à l’évasion fiscale. Il estime que tout le problème de sa municipalité se ramène au faible recouvrement des recettes qui compromet les charges fixes comme le paiement des salaires. A ses dires, après la mairie du district, la Commune II emploie beaucoup plus de travailleurs. Un budget de 51 millions de F CFA est destiné mensuellement aux salaires. Atteindre ce budget relève de la cadrature du cercle.

A en croire M. Niaré, malgré tous les efforts en direction des agents de recouvrement, les recettes fiscales ne rentrent pas à souhait. Le taux de recouvrement se situe entre 6 à 12 millions de F CFA par mois. Ce qui est largement en deçà des prévisions budgétaires et de la masse salariale. Selon lui, les fonds alloués à la mairie par l’Etat dans le cadre de la décentralisation sont investis dans le développement communal et non dans les salaires.

Le système de recouvrement manuel a changé au profit du numérique

La solution envisagée par le Conseil communal est la digitalisation. Selon les explications de Fodié Salim Traoré 1er adjoint au maire chargé des finances et de l’administration, « le système de recouvrement manuel a changé au profit du numérique, une application de paiement. L’agent de recouvrement se présente avec sa machine, le contribuable paie par moyen digitalisé (Orange Money et autres), un reçu lui est délivré, l’argent tombe directement dans les comptes de la mairie, l’enrôlement se fait automatiquement dans les bases de données de la mairie, qui n’en n’avait pas ».

Le maire Aba Niaré se montre très satisfait des résultats accumulés. « En 3 à 5 jours, nous avons réalisé 5 millions de F CFA de recettes de recouvrement », témoigne-t-il. Il dit avoir trouvé l’idée de la digitalisation chez ses collègues de la marie du district et de la Commune VI, qui en sont les pionnières. Celles-ci à ses dires, ont grâce à ce système, sécurisé leurs recettes.

Selon Abdoulaye Bassolé, 4e adjoint chargé de l’Etat civil, la digitalisation des recettes fiscales vise essentiellement à sécuriser, moderniser les finances et à assainir la gestion qui selon lui, était catastrophique.

La nouvelle méthode ne fait pas que des heureux. Des grincements de dents et sautes d’humeurs se voient au sein des agents recouvreurs dirigés par le responsable syndical de la mairie. Aux dires de MM. Niaré et son adjoint Bassolé, « la grève des agents doublée de sit-in qui s’est déroulée il y a une quinzaine de jours ne sont que des faux-fuyants, des aberrations. Le fond c’est que c’était une forme d’opposition au lancement de la digitalisation ».

« A notre arrivée à la tête de la mairie, nous y avions trouvé une situation financière catastrophique avec 3 mois de retard de salaires. Nous l’avons corrigé au fur et à mesure. Nous avons même payé les salaires de janvier et février. Il ne reste que mars qui sera payé ce mois-ci comme cela se passe dans toutes les maries de Bamako », indique M. Niaré. Il ajoute que le retard de salaires, qui est un alibi pour lui est dû à un problème de transaction bancaire et ne concerne que 12 agents.

