Mali : Choguel Kokalla Maïga entame une visite de 4 jours ce vendredi à Gao

Le premier ministre de transition, Choguel Kokalla Maïga, effectuera une première visite dans la région de Gao du 17 au 20 février prochain. Une première depuis sa nomination à la primature il y a e 18 mois.

Choguel Kokalla Maïga aurait attendu plus d’un an et demi pour annoncer sa première visite en tant que chef du gouvernement dans sa région natale. C’est du moins ce que la primature a annoncé dans un projet d’agenda de visite du premier ministre dans la région de Gao du vendredi 17 au lundi 20 février 2023. Plusieurs activités sont inscrites au menu de cette visite dans la cité des Askia. Le premier ministre aura des échanges avec les autorités régionales et procédera à la remise des vivres et matériels agricoles aux populations de Gao, du cercle d’Asongo et de Bourem. La région de Gao est devenue le refuge des nombreux déplacés fuyant les menaces terroristes du groupe d’Etat islamique dans le grand Sahara. Depuis plusieurs mois, les organisations humanitaires font état de l’arrivée des centaines de personnes en provenance de la région de Ménaka situé dans la zone des trois frontières, où l’état islamique continue à régner en maître absolu.

Outre la remise des vivres, il annoncera la reprise des travaux du Barrage de Taoussa, des routes Gao- Bourem-Taoussa et de Gao-Sévaré ainsi que la réhabilitation de la salle de spectacle de la ville de Gao. Toujours à Gao, le premier ministre rencontrera les unités des forces armées maliennes déployées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’occasion sera indiquée pour exhorter les FAMa et leur réaffirmer le soutien du gouvernement dans l’exécution de leur mission régalienne. A travers cette visite, le premier ministre voudrait marquer le retour de l’administration dans certaines localités que l’Etat avait perdu suite à la menace terroriste.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

