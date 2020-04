Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, a annoncé le vendredi 10 avril dans la soirée d’importantes mesures sociales, qui attendent d’être concrétisées.

– Maliweb.net – Pour atténuer la souffrance de la population face à la maladie à coronavirus (Covid-19), le président de la République a annoncé de grandes mesures. Il s’agit de l’abandon pendant trois mois de taxes de douane sur les produits de première nécessité (riz et lait), la prise en charge par le gouvernement des factures d’électricité des mois d’avril et de mai pour les plus démunis et pour tous les consommateurs, l’abandon de la TVA sur les factures d’électricité et d’eau pour tous pour les mois d’avril, mai et juin 2020.

Le président a aussi annoncé la distribution gratuite de 56 000 tonnes de céréales et de 16 000 tonnes d’aliments bétail aux populations vulnérables touchées par le COVID 19. Il a également évoqué le soutien aux entreprises en difficulté avec la mise en place d’un fonds de garantie du secteur privé de 20 milliards de FCFA.

Des mesures estimées selon le locataire de Koulouba à près de 500 milliards de FCFA, soit la moitié du budget national. Le peuple malien dans sa grande majorité a apprécié les décisions et les annonces faites par le locataire de Koulouba. Toutefois des questions se posent quant à l’application de certaines mesures. Ce d’autant que dans son discours, Ibrahim Boubacar Kéïtaest resté très imprécis sur certains points.

On se demande encore comment se fera la prise en charge des factures d’électricité pour les plus démunis. Aussi les critères de distribution des 56 000 tonnes de céréales et de 16 000 tonnes d’aliments bétail attendent encore d’être définis. Aussi, des interrogations demeurent sur le maintien à bas coût des produits de première nécessité, pour qui connaissent les commerçants maliens abonnés à la spéculation et à la cherté.

C’est peut-être la raison pour laquelle, quatre jours après son allocution, très peu de détails ont été fournis à la population. Seule la Société de Gestion de l’Eau Potable (Somagep-SA) a sur sa page Facebook à apporter des précisions sur la prise en charge des factures d’eau. Pour les autres points le mystère demeure entier.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

