Dans un contexte marqué par les défis croissants de la souveraineté numérique, le Mali s’affirme avec détermination en lançant, le 13 février 2024, Mali Kura Biométrie, une solution informatique révolutionnaire entièrement conçue et contrôlée par des experts nationaux. Ce nouveau système, fruit d’une collaboration sans précédent avec des experts bénévoles maliens, incarne non seulement une avancée technologique majeure, mais aussi une affirmation de la capacité du pays à surmonter les obstacles et à assurer sa propre autonomie dans le domaine numérique.

Dans l’histoire turbulente du Mali moderne, chaque défi surmonter, chaque obstacle bravé, est gravé dans la mémoire collective comme un symbole de résilience et de détermination. Ainsi, lorsque le président malien de la transition, le colonel Assimi Goïta, déclarait « Si tu veux avoir quelque chose que tu n’as jamais eu, fais quelque chose que tu n’as jamais fait », il réveillait un esprit de conquête qui anime depuis toujours le peuple malien.

Cette déclaration, prononcée lors de la remise du drapeau national aux Aigles en préparation de leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), semble résonner aujourd’hui avec une nouvelle signification, alors que le Mali lance officiellement « Mali Kura Biométrie », une avancée technologique qui incarne un véritable tournant dans son histoire.

Une déclaration de souveraineté numérique

Face à la tentative d’humiliation de la société française IDEMIA, qui avait pris en otage la base de données du recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC), le Mali a réagi avec une détermination sans faille. Cette prise en otage, qui débuta en avril 2023, paralysait les processus essentiels de délivrance de documents (carte NINA, fiches descriptives individuelles) pour les Maliens, les laissant dépourvus de services essentiels.

Mais le Mali, fidèle à son héritage de lutte pour la souveraineté, n’a pas baissé les bras. Au contraire, sous la direction du colonel Assimi Goïta, des mesures audacieuses ont été prises pour mettre fin à cette situation préjudiciable. Le gouvernement a décidé de rompre toute collaboration avec IDEMIA, préférant affronter les difficultés plutôt que de sacrifier son indépendance.

Trois mois après le communiqué du gouvernement dénonçant la situation avec son partenaire français, Mali Kura Biométrie voit le jour, fruit d’une collaboration sans précédent entre le gouvernement et des experts nationaux bénévoles. Ce nouveau système, conçu et contrôlé exclusivement par des Maliens, représente bien plus qu’une simple solution informatique ; c’est une déclaration de souveraineté numérique.

Foi dans l’avenir d’un Mali souverain et indépendant

Le plus remarquable dans tout cela, c’est l’économie réalisée. Alors que les alternatives étrangères auraient coûté des milliards de FCFA et menacé la sécurité des données nationales, Mali Kura Biométrie offre une solution économique et pérenne, préservant l’autonomie du pays face aux tentatives de chantage et d’exploitation.

Ainsi, cette solution numérique n’est pas seulement un système technologique avancé ; c’est le témoignage vivant de la capacité du Mali à relever ses défis avec des solutions nationales. C’est une étape vers l’émancipation numérique, une affirmation de la force et de la résilience du peuple malien.

À l’heure où le Mali fait face à de multiples défis, Mali Kura Biométrie apparaît comme une lueur d’espoir, une preuve tangible que le pays peut surmonter les obstacles, peu importe leur ampleur. Le lancement de Mali Kura Biométrie est bien plus qu’un simple évènement technologique ; c’est un acte de foi dans l’avenir d’un Mali souverain et indépendant.

