Au Mali, la Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur (SYLTAE et STMMEEIA) a déposé, le jeudi 10 août, un préavis de grève de 72 heures, à partir du mercredi 30 août, sur la table du gouvernement de la transition.

S’achemine-t-on vers une grève de la Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur (SYLTAE et STMMEEIA) ? C’est la question que les maliens se posent au regard du préavis de grève de 72 heures qu’elle a déposé sur la table du ministre de la Fonction publique et du Dialogue social.

La Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’extérieur, qui déplore la précarité des conditions de travail au sein du secteur des Affaires étrangères et des Maliens établis à l’extérieur, exige la majoration des indemnités annuelle et mensuelle accordées aux personnels des ministères en charge des Affaires étrangères et des Maliens établis à l’extérieur conformément aux taux convenus et contenus dans le cahier de doléances et l’effectivité du mouvement diplomatique.

En cas de non satisfaction de ces points de revendication, la coalition des Organisation syndicales du secteur des Affaires étrangères et des Maliens établis à l’extérieur, qui affirme avoir observé trois mois de moratoire en guise de bonne foi et en réponse au temps demandé par le gouvernement, décide d’observer une grève de 72 heures à partir du mercredi 30 août. La coalition, qui déplore l’enlisement du dialogue social autour du cahier de doléances soumis au ministère des Affaires étrangères, le 03 décembre 2021, et au ministère de la Fonction publique et du Dialogue social, se réserve le droit de reconduire son mot d’ordre de grève autant de fois que nécessaire jusqu’à la satisfaction totale des points ci-dessus mentionnés.

Ce préavis de grève fait suite à une double assemblée générale des travailleurs tenue simultanément, le mercredi 09 août, dans les locaux des ministères en charge des Affaires étrangères et des Maliens établis à l’extérieur. Au cours de cette double rencontre les travailleurs ont évalué la mise en œuvre des points discutés entre le ministre des Affaires étrangères et la Coalition, qui a abouti à la suspension du mot d’ordre de grève de 576 heures. Ils se sont rendus compte que deux points seulement ont connu un début d’exécution. C’est dans ce cadre qu’ils ont instruit aux bureaux de déposer immédiatement un préavis de grève.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

