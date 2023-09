Mali : le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions de mobilisation des réservistes

Alors que les hostilités sont entrain de reprendre entre les forces armées maliennes et les groupes armés rebelles indépendantistes, faisant renaître les vieux souvenirs de 2012, le conseil des ministres a adopté, sur proposition du ministre de la Défense et des anciens Combattants, un projet de décret fixant les conditions de la mobilisation de la Reserve des Forces Armées et de Sécurité

Au Mali, pendant que la guerre pour la reconquête des régions du Nord sous le contrôle des groupes armés séparatistes de la coordination des mouvements de l’Azawad prenne forme, le gouvernement se prépare à mobiliser les réservistes pour apporter mains fortes à l’armée en cas de besoin. Lors de la réunion du conseil des ministres, du mercredi 13 septembre dernier, le ministre de la Défense et des anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a initié un projet de décret et qui a très vite été adopté par le communiqué final de la rencontre des ministres. Le concours des réservistes aux forces armées est conforme à l’article 24 de la Constitution qui dispose que « la défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen. Tous les citoyens âgés de 18 ans au moins peuvent être mobilisés aux côtés des Forces Armées et de Sécurité pour la défense de la Patrie ».

En juillet 2016, l’Assemblée Nationale du Mali a voté une loi portant institution du Service national des Jeunes. En application de cette loi, plusieurs jeunes et les nouveaux fonctionnaires ont déjà fait les services militaires. Au Mali, les personnes appelées réservistes n’appartenant pas à l’armée d’active mais formées pour renforcer ou apporter un concours aux Forces Armées Maliennes dans le cadre de la Défense nationale. Le projet de décret initié par le ministre de la défense a distingué deux types de réservistes : la réserve stratégique et la réserve opérationnelle. Selon le communiqué, la première est constituée du personnel du contingent du Service national des Jeunes ayant accompli le service militaire, des militaires dont la démission a été régulièrement acceptée, des militaires admis à faire valoir leur droit à la retraite.

Celle-ci devienne réserve opérationnelle lorsqu’elle est mise à la disposition du Chef d’Etat-major des Armées. Enfin le projet de décret a déterminé l’état des réservistes et les conditions de leur mobilisation. Selon le texte, ils auront la lourde charge d’assurer les garanties d’un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre. Mais aussi, d’apporter un haut niveau de compétences supplémentaires aux Forces Armées et de Sécurité, c’est-à-dire d’encourager les jeunes à contribuer à la Défense de la Nation.

L’unité du Mali est menacée par les groupes armés terroristes qui cherchent à instaurer un Kalifa dans le nord pays. Pendant ce temps, les mouvements armés rebelles se battent contre l’armée malienne au profit de la création d’un autre Etat dans le septentrion du pays. La crise dure plus d’une décennie. Le retrait des casques bleus de la MINUSMA de leurs emprises dans le nord du pays a fortement envenimé les tensions entre l’armée régulière et les groupes armés séparatistes pour le contrôle de ces camps.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :