Mali : le gouvernement comporte en son « sein d’individus se trouvant encore sous le coup de procédures judiciaires pour malversations économiques…», selon deux organisations de magistrats

Dans une déclaration commune datée du 13 juin, l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP) et la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA), toutes organisations de Magistrats, émettent des doutes sur la capacité du nouveau gouvernement à instaurer une gouvernance vertueuse qui fait de la lutte contre l’impunité, son axe central, déplorent le déphasage entre les engagements pris et les actes réellement posés.

-maliweb.net– Des espoirs duchés, c’est qu’estiment l’Association Malienne des Procureurs et Poursuivants (AMPP) et la Référence Syndicale des Magistrats (REFSYMA), deux organisations de Magistrats. Dans leur viseur le nouveau gouvernement de la transition, qu’elles qualifient d’ailleurs de « gouvernement à scandale ».

L’AMPP et la REFSYMA, dans une déclaration commune en date du 13 juin, sont très sceptiques quant à la capacité du nouveau gouvernement à poser les jalons d’une sortie de crise. En cause la présence au sein du gouvernement « d’individus se trouvant encore sous le coup de procédures judiciaires pour malversations économiques et financières , d’individus brillants par leur manque de préparation pour servir à des postes de responsabilité aussi élevés , d’individus dépassés par les évènements ou ayant montré toutes leurs limites ». Malgré ces graves accusations, les deux organisations ne citent pas toutefois de nom.

Comme pour ajouter une couche, l’AMPP et la REFSYMA estiment que « la seule lecture de la liste des membres du gouvernement a suffi pour estomper les espoirs suscités par l’engagement du Président de la Transition, d’instaurer une gouvernance vertueuse qui fait de la lutte contre l’impunité, son axe central, déplorent le déphasage entre les engagements pris et les actes réellement posés ».

Comme les partis politiques, AMPP et REFSYMA dénoncent un chapelet de griefs au gouvernement comme la non-inclusivité et la violation de la Charte de la transition. Autant de manquements suffisants selon elles pour douter de la capacité du gouvernement à sortir le Mali de la crise. « Quant aux engagements de transparence et d’objectivité dans la mise en place de l’équipe gouvernementale, très impopulaire et décriée, tout semble indiquer que le processus ait été pris en otage par un clan, œuvrant dans les ténèbres, telle une confrérie de profiteurs sans scrupule, très peu soucieux de l’intérêt général et des valeurs sociales, voire morales », peut-on lire dans la missive.

Pour terminer, L’AMPP et la REFSYMA, partie intégrante de la société civile, pour leur part, se disent résolument engagées à veiller encore davantage à la bonne conduite des affaires publiques, au besoin à dénoncer toutes dérives susceptibles de mettre en péril les intérêts de la nation ou d’entamer la confiance des populations dans les institutions républicaines.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

