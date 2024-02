La construction de cet édifice va bien au-delà de l’assemblage de simples murs et de bétons. Par ce geste, le président de la Transition pose les fondements de l’espoir et de l’avenir pour ces jeunes âmes qui méritent notre protection et notre soutien. La Maison des pupilles sera un foyer chaleureux, un endroit où les rires des enfants résonneront, où leurs cœurs brisés seront soignés.

La pose de la première pierre du futur joyau démontre la détermination inébranlable du colonel Assimi Goïta à apporter son aide aux pupilles. Car, pas plus tard que le 31 octobre dernier, lors de la célébration de la 3ème édition de la Journée des élèves, le ministre de la Santé et du Développement social avait fait de la construction de cet édifice sa principale doléance.

À cette occasion, en présence du chef de l’État, Le colonel Assa Badiallo Touré avait lancé un vibrant appel à tous les acteurs impliqués dans la construction de la Maison des pupilles. 96 jours après, le chef de l’État a procédé à la pose de la première pierre de cette infrastructure dans la Zone aéroportuaire de Bamako.

C’était en présence du ministre d’État, ministre de l’Administration et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga et d’autres membres du gouvernement. L’équipe en charge des œuvres sociales du président Goïta, la directrice de l’Office national des élèves du Mali (Onapuma), Mme Koné Sissi Odile Dakouo et beaucoup de pupilles ont été également témoins de l’événement.

JUSTICE SOCIALE- Entièrement financée par les œuvres sociales du président de la Transition, la Maison des pupilles sera construite sur une superficie de 2,25 hectares. Elle doit comporter un bloc administratif abritant le siège social de l’Onapuma, une infirmerie, une bibliothèque et une médiathèque. On y trouvera également un auditorium de trois cent places servant de salle multifonctions, un bâtiment pour l’hébergement des filles, un autre pour les garçons en plus d’un réfectoire avec cuisine et une buanderie. La Maison des pupilles comprendra aussi deux autres logements d’astreinte, un terrain de sport, une guérite, le tout sera sécurisé par un mur de clôture. L’architecte a également pris soin d’inclure des espaces verts et des aménagements divers (voies de circulation intérieure, parkings).

Le conseiller spécial du président de la Transition s’est dit très heureux de voir ce projet sortir de terre, surtout qu’il représente la concrétisation d’une promesse faite aux élèves. Selon Aguibou Dembélé, dans quelques mois, le colonel Assimi Goïta procédera à son investiture. Pour lui, cette maison entièrement dédiée aux pupilles ne se limitera pas seulement à une protection physique. Il dit que c’est aussi le symbole manifeste et l’engagement continu des autorités envers une plus grande justice sociale, à savoir la protection de l’enfance et surtout la création d’opportunités équitables pour les enfants de notre pays. «Le chef de l’État en pleine conscience. C’est pourquoi, il a cru bon de consentir un investissement aussi important que nécessaire pour les pupilles parmi lesquels, nous aurons probablement les futurs responsables de notre pays», a espéré le chef de l’équipe des œuvres sociales du président de la Transition. .

Au-delà de l’amélioration de leurs conditions de vie, expliquea-t-il, la volonté manifestée du chef de l’État est de faire en sorte que le nombre des pupilles diminue significativement au fil des années. En témoignent la dotation des Forces de défense et de sécurité de moyens et d’équipements modernes d’une partie et d’autre part, la protection de l’administration afin qu’elle puisse assurer dans les meilleures conditions, le service pour le bien. -être de la population.

Pour le ministre de la Santé et du Développement social, la Maison des pupilles sera une maison d’accueil, de bienveillance, mais aussi de redressement. Ce sera un lieu où l’amour remplacera la solitude, où l’éducation chassera l’ignorance, et où la culture de nos valeurs sociétales éclairera le chemin vers un avenir meilleur. « Dans cette Maison des pupilles, nous bâtirons des ponts entre le passé et l’avenir. Nous érigerons des murs d’amour et de solidarité brisant les barrières de l’oubli et de l’indifférence», a assuré le colonel Assa Badiallo Touré.

UN AVENIR RADIEUX- Le président de la Transition, dans une interview accordée à la presse, a indiqué que la construction de cet édifice participe de la volonté d’impulser un élan de solidarité envers les élèves dont les parents ont servi la nation jusqu’au sacrifice ultime. Selon le colonel Assimi Goïta, la construction de cette Maison va au-delà de la protection des enfants. Elle offrira un cadre idéal, un épanouissement pour toutes ces pupilles. Il s’agit également d’offrir une éducation complète aux pensionnaires.

Le chef de l’État a salué et remercié la ministre de la Santé et du Développement social et la directrice de l’Onapuma pour leur engagement constant et leur détermination à promouvoir un avenir radieux pour toutes les pupilles du Mali. Le président Goïta a eu une pensée pieuse pour les parents des élèves qui ont perdu la vie au service de la nation. «Nous profitons de ce jour pour rendre un vibrant hommage à tous ces martyrs qui ont donné leur vie pour la fête. Nous ferons tout de notre mieux pour assister ces enfants qui sont des nôtres, vers un avenir radieux», a promis le colonel Assimi Goïta.

Oumar DIAKITE

