Mali : Œuvres sociales du président de la Transition : Des fourrages et des matériels informatiques et didactiques aux Groupes scolaires de Niamakoro et Troikabougou

Dans le cadre des œuvres sociales du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, les Groupes scolaires de Niamakoro, ancien marché, en Commune VI du District de Bamako et de Troikabougou (Commune IV) ne sont pas restés en marge. En effet, les deux établissements scolaires ont eu, chacun, un fourrage, des ordinateurs et des dictionnaires.

La cérémonie d’inauguration et de remise s’est déroulée, hier, sous la présidence du conseiller spécial du président de la Transition, chargé des œuvres sociales Aguibou Dembélé. «Sans eau, pas de vie», «merci Assimi Goïta», «vive le Mali, vive la Transition», «Assimi Goïta, espoir de toute l’Afrique»… sont autant de slogans qu’on pouvait lire sur des affiches au Groupe scolaire de Niamakoro, où la délégation de l’équipe des œuvres sociales a été accueillie, en grande pompe, par les élèves. La chefferie traditionnelle de Niamakoro, par les voix de Drissa Diarra, et le président du Comité de gestion scolaire, Fousseyniba Traoré, ont remercié le chef de l’État pour ce geste salutaire. D’après Fousseyniba Traoré, le paiement de factures d’eau du Groupe scolaire de Niamakoro est une épine dans leur pied chaque mois, assurant que l’établissement prendra soin de cette source d’eau.

Pour le secrétaire général du ministère de l’Éducation nationale, Dr Issoufi Dicko, l’eau à l’école est une occasion certaine de garantir l’assainissement et la dignité des apprenants. Cela est d’autant plus vrai que par le passé, beaucoup d’enfants ont abandonné l’école parce que les conditions d’hygiène n’y étaient pas réunies, a rappelé le Dr Issoufi Dicko. Ajoutant que cette situation était, en partie, due au manque de ce liquide précieux pour assurer l’entretien des toilettes. Il s’est également réjoui de la donation de matériels informatiques qui s’inscrivent en droite ligne avec l’initiative de «numérisation du système éducatif» de leur département.

Après le Groupe scolaire de Niamakoro, la délégation de l’équipe des œuvres sociales a mis le cap sur celui de Troikabougou, où les élèves ont réservé un accueil chaleureux. Ici également, les apprenants, à travers Assétou Kanté, élève en 8è année, ont remercié le président de la Transition pour cette action.

En retour, le conseiller spécial chargé des œuvres sociales a rappelé qu’à la suite de son investiture, en 2021, le président de la Transition a décidé de mettre les 2/3 de ses fonds de souveraineté au service des Maliens. Ainsi, plus de 340 fourrages ont été réalisés et plus de 75 ambulances médicalisées offertes. S’y ajoutent la construction de 3 centres de dialyse de dernière génération, la distribution de milliers de tonnes de vies aux Maliens…

Par ces gestes, a indiqué Aguibou Dembélé, le chef de l’État veut montrer sa solidarité à la population en général et aux plus démunis en particulier. Selon lui, la majorité des fourrages a été réalisée dans les écoles et les centres de santé. Quoi de plus normal quand on sait que la sécurisation de l’école passe aussi par l’accès à l’eau en son sein. «Cela permet aux élèves de ne pas sortir lors des récréations pour chercher de l’eau au-dehors», a souligné le conseiller spécial.

D’après lui, le Mali Kura ne se fera pas sans le Mali den kura qui a son savoir et son savoir-faire à l’école. «Si nos enfants apprennent dans les meilleures conditions et que les enseignants travaillent dans les mêmes conditions, s’il plait à Dieu, on aura notre bonheur demain», at-il espéré. Avant de demander de prendre soin de ces sources d’eau pour que d’autres personnes puissent en bénéficier. Partout où il est passé, Aguibou Dembélé a demandé de faire des bénédictions pour nos Forces armées et de sécurité qui se battent, nuit et jour, pour notre dignité et notre liberté.

Bembablin DOUMBIA

Commentaires via Facebook :