Mawlid 2021 : Bramali/Bradibo en communion avec la communauté musulmane

Plus qu’ une tradition instaurée, Bramali-Bradibo accompagne depuis 15 ans les communautés religieuses dans leurs activités. Et pour cette année en dépit du difficile contexte du pays (crise sanitaire, financière etc), elle a tenu à être aux côtés des fidèles musulmans du Mali pour magnifier la nuit du Mawlid fête de la nativité du prophète Mohamed(SWS). De Bamako à Kayes, la société a mis à disposition 120000 bouteilles de boissons sucrées gratuites sur les sites de prêches.

-maliweb.net- Bradibo est la société de commercialisation de Bramali (Brasseries du Mali) aussi elle assure la diffusion des produits de Bramali. Dans le cadre de sa RSE, Bradibo/Bramali en partenariat avec la direction des ressources humaines, a initié le lundi 18 octobre 2021 dans la nuit une visite de communion pour exprimer leur sympathie aux communautés musulmanes célébrant la date de nativité du prophète Mohamed (SWS) qu’est le Mawlid. C’est dans cette foulée qu’ une équipe de la direction de Bradibo composée de Mamadou Camara, Chef de Marché rive gauche, Mouhamadou Noumansana , Chef de Marché rive droite et de Moussa Samaké du service marketing, s’est successivement rendue sur les lieux des prêcheurs de : El Hadji Chérif Madane Haïdara au stade du 26 Mars, au Stade Modibo Konaté chez Soufi Bilal Diallo, au Stade Mamadou Konaté le site de Cheick Oumar Seydou Coulibaly dit Farouk en plus des prêches organisées par la famille Haïdara à Bolibana. Selon les responsables de Bradibo, cet exercice est très important pour eux car au-delà de leur activité commerciale, l’entreprise se veut contribuer à l’épanouissement et au bien –être des populations. D’où des réalisations de forages dans certaines parties du pays à ne citer que celui de Mopti, des appuis aux femmes pour des activités génératrices de revenus en plus des dons de boissons sucrées lors des différentes fêtes tant des musulmans que pour la communauté chrétienne. Par la présente la société avait déployé une vingtaine de ses agents dans le district de Bamako, des agents commerciaux appuyés par des vendeurs en tricycle assurant la vente des boissons sur les lieux de prêches. Par ailleurs dans les autres régions du pays (Kayes, Koulikoro, Sikasso etc.), des agents de Bradibo s’adonnaient au même exercice pour accompagner les fidèles de l’Islam à vivre leur Mawlid en beauté et fraicheur.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

