En marge de la commémoration de la fête du 20 janvier, la plateforme Agansi.com a célébré les FAMas en organisant un atelier de peinture pour les enfants de l’école fondamentale de Darsalam. Cet atelier avait pour objectif d’initier les tout petits à la peinture.

Ce projet d’initiation à la peinture intitulé « Peindre un message aux FAMas », a permis à une quarantaine d’enfants de s’essayer dans l’art de Picasso. Pendant quatre jours, les enfants de l’école fondamentale de Darsalam ont peint des tableaux pour lancer un message d’encouragements aux FAMa.

Pour mettre de la lumière sur les plasticiens, la plateforme Agansi.com a été créée en 2017. Elle permet d’organiser des expositions virtuelles, des ventes et la location d’œuvres d’arts. L’atelier de peinture, depuis sa création, initie de plus en plus d’enfants. Le spécial du 20 janvier en est la preuve. La plateforme organise des ateliers de peinture pour les enfants et les adultes et elle enregistre la participation des enfants de tout bord.

Massira Touré, artiste plasticienne est fondatrice de la plateforme Agansi.com, explique : « peindre un message aux FAMa est un atelier spécial dédié à la célébration du 20 janvier. Il s’est tenu en quatre phases avec quatre différents groupes d’enfants de la communauté pour qu’ils puissent apprendre la peinture ensuite s’exprimer sur un thème d’actualité à l’occasion du 61e anniversaire des FAMa. L’objectif de notre plateforme est de mettre la lumière sur le travail des artistes plasticiens africains. Nous sommes partis du constat que les arts plastiques ne sont pas assez connus au Mali. Beaucoup ignorent ce que nous faisons en tant qu’artistes plasticiens».

Les futurs Picasso se sont donnés à cœur joie à cet exercice et ont laissé libre cours à leurs imaginations, leur cœur a parlé. Parmi les 40 enfants ayant pris part à cet atelier, Issa Diakité, élève à l’école fondamentale de Darsalam, était fier de se tenir à côté de son tableau. « J’ai peint ce tableau en soutien aux FAMa. Vous remarquerez que les FAMa tiennent avec difficulté le drapeau de notre cher Maliba. Le tableau traduit les difficultés auxquelles les soldats font face au nord pour que les couleurs de notre pays continuent de flotter », a-t-il affirmé.

Plusieurs tableaux réalisés par des enfants étaient accrochés accompagnés de messages chaleureux et émouvants destinés aux FAMa.

