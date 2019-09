Le changement de statut de la Direction nationale des transports, en Direction générale est l’une des revendications contenues dans le préavis de grève de la section du syndicat national des transports d’Etat (SNTE) déposé, le mardi 3 septembre, sur la table du gouvernement. Faute d’accord, le syndicat se propose d’observer une grève de soixante-douze heures allant du mardi 24 au mercredi 26 septembre.

– Maliweb.net – La grogne sociale refait de nouveau surface après une période d’accalmie. Après les grèves des travailleurs des DFM et du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la section du syndicat national des transports d’Etat(SNTE) vient à son tour de déposer un préavis de grève en dix points, dont nous avons reçu copie, sur la table du ministre Dialogue social, du Travail et de la Fonction publique.

Les revendications du syndicat ont à la relecture des textes et à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. Il s’agit entre autre de « Changer le statut de la Direction nationale des transports, maritimes et fluviaux en Direction générale des Transports, maritimes et fluviaux ; La validation du plan de carrière des cadres évoluant dans la dite direction ; La validation du décret portant des fonds issus des recettes de l’ANASER ; Elargir le crédit de fonctionnement à toutes les directions régionales, subdivisions des transports ».

En outre le SNTE réclame la mise en place d’une clef de répartition pour tous les produits, ristournes disponibles au compte de la Direction nationale des Transports, l’alignement immédiat et le rappel des arriérés conformément à l’arrêt de la Cour Suprême mais aussi et surtout la démission immédiate du DFM du ministère des Transports et de la Mobilité urbaine, M. Sanoussi Korobara pour faute grave connue.

La SNTE, faute d’accord, se propose d’observer une grève de trois jours allant du mardi 24 au jeudi 26 septembre.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

