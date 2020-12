Quelle ne fut la surprise de tout malien patriote de ne pas voir le nom de la vice-présidente du parlement panafricain chargée de la diplomatie sur la liste du Cnt. Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato puisque c’est d’elle qu’il s’agit représente à ce poste le Mali et toute l’Afrique de l’Ouest depuis 2016 au parlement panafricain. Quelle fierté de voir cette brave dame présider les sessions du parlement panafricain composé de 55 pays et plus de 275 députés. Dans les critères on a parlé de patriotisme mais il semble nous avons la mémoire courte mais tout le monde sait le rôle qu’elle a joué pendant l’occupation de notre pays en sacrifiant sa vie et celle de sa famille. Personne ne pouvait s’imaginer que les autorités de la transition ne mettent pas le Mali au-dessus de tous les problèmes de personnes et des intérêts personnels. Quel sera l’enjeu de cette faute pour notre pays? Le Mali ne cesse de surprendre négativement avec des décisions de ce genre qui ne font que déshonorer notre pays. D’ici la fin de son mandat en mai 2021 le parlement panafricain n’aura d’autre choix que d’organiser d’autres élections au cours desquelles le Mali risque de ne pas avoir un poste aussi stratégique surtout qu’à la date indiquée elle devait présenter sa candidature pour la présidence du parlement panafricain. Honorable Chato est capable de bousculer des montagnes pour protéger notre pays à travers ses relations internationales. L’intéressée qu’on a pu joindre nous rassure que son seul allié est le Mali et qu’elle va continuer à servir son pays tant qu’elle peut le faire et qu’elle fera tout ce qui est de son possible pour aider le Mali même si elle n’est pas membre du Cnt.

ABH

Aujourd’hui-Mali

