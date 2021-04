Monde des affaires : Sékou Djigué choisi pour représenter la Chambre de commerce d’Italie au Mali

Le jeune opérateur économique, Sékou Djigué vient d’être désigné comme le représentant de la Chambre de commerce d’Italie au Mali. Un choix judicieusement mûri pour qui connait le rôle que ce jeune joue dans le renforcement du climat des affaires dans notre pays, malgré la crise sanitaire de la pandémie de coronavirus.

Sékou Djigué est le PDG de la Société Rental et il est également à la tête d’autres entreprises, qui font la fierté du Mali.

Voilà pourquoi, la Chambre de commerce d’Italie a décidé de placer sa confiance en lui pour être son représentant au Mali. “Nous avons apprécié et salué ce choix puisque nous connaissons Sékou Djigué pour avoir travaillé ensemble. C’est un jeune humble et très respectueux dans le milieu des opérateurs économiques. Sincèrement, il fait notre fierté aujourd’hui. Nous sommes convaincus aussi qu’il va relever les défis. Il s’agit de renforcer davantage les liens de coopération entre les opérateurs économiques maliens et italiens. Et nous, les opérateurs économiques, sommes prêts à l’accompagner et à le soutenir pour la réussite de sa mission”, nous a confié un opérateur économique, visiblement très heureux du choix porté sur Sékou Djigué pour être le représentant de la Chambre de commerce d’Italie au Mali.

Notons que Sékou Djigué est très connu aussi dans le milieu sportif puisqu’il est l’un des plus grands propriétaires de chevaux au Mali. Il est membre de la Fédération malienne des sports équestres. Il est aussi dans l’humanitaire à travers des dons en faveur des couches défavorisées. Une manière pour lui de lutter contre l’exclusion.

Rappelons que le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio vient de séjourner au Mali à la tête d’une délégation. Il a été reçu à Koulouba par le président de la Transition, Bah N’Daw avant d’être reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, Moctar Ouane.

Le ministre Luigi Di Maio a également eu des échanges avec le ministre des Affaires et de la Coopération internationale, Zeyni Moulaye. Au menu des échanges, l’approfondissement de la coopération entre le Mali et l’Italie notamment par l’ouverture prochaine d’une ambassade italienne à Bamako.

El Hadj A.B. HAIDARA

