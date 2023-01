Au seuil du nouvel an, le Président du Mouvement Sentinelles « Mali Kura », Dr. Mohamed Kassoum Djiré, a adressé ses vœux les plus chaleureux au peuple malien et à l’Afrique toute entière. Son souhait est que l’année 2023 soit une année de paix, de vivre ensemble et de réconciliation nationale.

A ses yeux, c’est l’unique alternative de sortie de crise en République du Mali et dans le monde. Le fervent défenseur de la transition, demeure convaincu que sans la paix il n’y a pas de développement, sans la paix il n’y a pas de d’économie, sans la paix il n’y a pas d’éducation, sans la paix, il n’y pas la santé. Dr. Djiré affirme cependant que les Maliens ont déposé leur espoir sur cette transition de refondation et de rupture avec les anciennes pratiques.

« Que l’année 2023 soit une année de paix dans le monde, parce que, la guerre n’a jamais donné de solution, la guerre finie toujours autour de la table. L’arme la plus puissante au monde ce sont les idées. Ayons ces idées de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale », a conclu le Président du Mouvement Sentinelles « Mali Kura ».

Ibrahima Ndiaye

