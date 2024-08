Autodafé des temps modernes ! Ça s’est passé au Centre international de conférences de Bamako (CICB), précisément dans la salle de délibérations du Conseil national de Transition (CNT) où Tahirou Bah a brûlé publiquement un exemplaire du nouveau livre du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Une façon pour lui de manifester sa désapprobation au contenu de ce livre qu’il qualifie de “torchon” et de tissu de “mensonges”.

Que cherche réellement Tahirou Bah en brûlant publiquement le livre “Le Mali, ma vie” qui est la dernière publication du Premier ministre Choguel Maïga ? En tout cas, avec toute la mise en scène qui a accompagné ce qu’on peut appeler un autodafé des temps modernes, Tahirou Bah a su attirer l’attention sur son geste, diversement apprécié. C’est sa manière à lui de manifester sa désapprobation du contenu du livre qu’il qualifie de “mensonges” et a tenté de justifier son acte par un exemple, selon lequel, le Premier ministre veut faire comprendre qu’il est entré à l’école à l’âge de quatre ans. Ce qui est faux, selon lui. Pour la simple raison qu’en 1962, lorsque le Premier ministre avait quatre ans, on n’entrait pas à l’école à cet âge-là. En plus, pour une école qui se trouvait à une dizaine de km qu’il fallait faire à pied, ce n’est pas possible, explique-t-il.

Mais ne pas être d’accord avec le contenu d’un livre, serait-il une raison pour en brûler publiquement un exemplaire ? Cette question a son peson d’or puisque, le même Tahirou Bah, est celui-là même qui, sur les réseaux sociaux, écrivait : “Le livre de Son excellence Dr Choguel Kokalla Maïga (le Mali : ma vie) est d’une richesse profonde hautement intellectuelle avec du contenu et beaucoup d’enseignement qu’il faut lire absolument. Je vous le recommande vivement”. A l’appui de ce texte, sa photo en train de lire le livre. Qu’est-ce qui a donc changé entre temps pour que ce livre si bien apprécié par Tahirou Bah, qui invitait à le lire, devienne tout d’un coup ce “torchon” dont il parle ? Il y a vraiment problème avec ce revirement incompréhensible.

Il semble bien que l’acte de Tahirou Bah serait beaucoup plus motivé par la guéguerre au sein du M5-RFP qui est actuellement en lambeaux. Justement, de son discours qui a suivi son acte d’autodafé, on apprend son opposition politique au Premier ministre notamment au sein du M5-RFP. Après avoir mis en feu un exemplaire du livre, il a usé de propos assez durs pour parler du Premier ministre et de la frange qui soutient ce dernier au sein du M5-RFP.

La réaction du parti politique de Choguel Kokalla Maïga ne s’est pas fait attendre. En effet, le Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR) a publié un communiqué signé par le vice-président du B.E.C. Drissa Traoré, dans lequel il exprime tout son soutien à son président et dit se tenir debout pour “barrer la route à tous les ennemis dans le cadre de l’œuvre de construction de la nation”, non sans déclarer qu’il “s’indigne contre de tels actes qui portent atteinte à l’image de marque de notre pays, considéré comme une nation, de savoir-faire et de savoir être”

Dans cette foulée, le MPR déclare qu’il “condamne cet acte d’une gravité extrême et demande que des poursuites soient engagées contre le nommé Tahirou Bah afin qu’il réponde de ses actes devant la Loi”.

Quelle suite réservée à ce geste de Tahirou Bah ? Affaire à suivre. Amadou Bamba NIANG, Journaliste et Consultant

