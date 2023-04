NYETAA BARO : Des solutions pour diminuer les effets du changement climatique

Dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la femme, Mali-Folkecenter Nyetaa a organisé le 23 mars 2023, sa traditionnelle causerie débat “Nyetaa Baro” à Sikasso. Le thème retenu pour cette session était : “Rôle des femmes dans la cohésion sociale dans le contexte du changement climatique”.

Au Mali, les femmes représentent la couche la plus vulnérable face aux effets du changement climatique. Et pour cause, elles sont responsables d’une grande partie du travail agricole, tout en ayant un accès limité aux ressources et aux prises de décisions. Aussi, leur rôle dans le maintien de la cohésion sociale est central, non seulement entre elles mais aussi au sein de leur communauté.

Pour appuyer les femmes à faire face à ces effets du changement climatique, Mali-Folkecenter Nyetaa organise ces causeries débats “Nyetaa Baro” dans cinq régions (Sikasso, Bougouni, Mopti, Kayes et Koulikoro) courant mois de mars 2023. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet d’innovation par la digitalisation, la promotion des emplois verts et les énergies renouvelables, pour la résilience climatique et la cohésion sociale au Mali (Innov-ReC), une initiative de Mali-Folkecenter Nyetaa et financée par l’ambassade du Royaume de la Suède au Mali.

Pour la session Nyetaa Baro de Sikasso, plusieurs groupements de femmes étaient au rendez-vous. L’objectif principal était de sensibiliser les participants et le grand public sur ce que les femmes apportent et peuvent apporter afin d’améliorer la cohésion sociale au sein de leurs communautés, spécifiquement dans le contexte des changements climatiques et de la gestion durable des ressources naturelles.

Plusieurs idées innovatrices sont sorties de ces échanges, entre autres : des solutions pour minimiser la déforestation qui est l’une des causes principales du changement climatique ; l’utilisation de certaines techniques pour réduire la consommation du bois et du charbon ; l’assainissement dans les communautés pour préserver la santé de la famille, etc.

Selon Mme Traoré Kamissa Berthé, secrétaire de la Cafo régionale de Sikasso, il faudrait faire une restitution de ces idées recueillies pendant cette causerie débat et des sensibilisations, pour que plus de femmes soient conscientes de leur part de responsabilité dans le changement climatique.

“Les conséquences liées au changement climatique sont d’ordre économique, environnementale et même physique avec l’utilisation abusive des substances chimiques sur les produits. Je demande que les femmes se prennent comme maîtresse de tout ce combat contre les changements climatiques, car tout commence par la femme, elle est au milieu et tout se termine par elle”, a-t-elle développé.

Les participantes étaient très satisfaites de cette causerie débat et ont demandé que chacun concrétise ces différentes solutions données pour faire face à ces catastrophes climatologique.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :