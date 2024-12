Orange Music Talents : Les champions en résidence pour 21 jours de formation

Le 27 décembre 2024, les finalistes de Orange Music Talents sont rentrés en résidence à Doniblon pour un mois de formation intensive afin de parfaire leurs connaissances artistiques.

Les talents de ‘Orange Music Talents’ ont franchi une nouvelle étape de leur parcours. En effet, les 12 finalistes sont rentrés en résidence, et pendant 21 jours, ils vont bénéficier de l’expertise de différentes personnalités du domaine pour perfectionner leur apprentissage.

Le Directeur du Palais de la Culture de Bamako, Abdoulaye Diombana Coordinateur Général du projet Orange Music Talent, a encouragé les jeunes talents, les invitants à la bonne conduite. Car, pendant ces trois semaines, en plus de leur initiation aux techniques de base de la musique , à la danse, et autres formations techniques, ils seront appelés à cohabiter dans la cohésion , le vivre ensemble et dans la paix, les a-t-il signifié. Poursuivant, M. Diombana, a surtout remercié la société Orange pour son grand soutien à la culture malienne et à l’art.

Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, Cheffe de la Division communication institutionnelle d’Orange Mali, a réaffirmé l’engagement d’Orange à promouvoir la culture au Mali pour ensuite rappeler l’objectif du projet. « Orange Music Talent, plus qu’ une simple compétition , est un tremplin pour les jeunes talents maliens, une aubaine pour eux de se faire connaître et parfaire leur parcours artistique auprès des grands artistiques. », a-t-elle expliqué. Poursuivant, Mme Doucouré, a soutenu que la musique est cœur de la stratégie d’Orange Mali, du Groupe Orange en général, et comme le Mali regorge d’une belle diversité culturelle, ce projet est donc l’occasion de la magnifier.

Elle a également encouragé les jeunes artistes à saisir cette opportunité pour se perfectionner, et à être fins prêts pour la caravane prévue à la fin de compétition. Qui sera l’occasion pour eux d’aller prester sur scène l’hymne de la compétition dans les différentes régions du Mali.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

