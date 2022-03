Sous le haut parrainage du docteur cheick Imam Mahmoud Dicko, la Coordination Kel Ansar et Alliés de la Région (CKAA), a officiellement lancé le Pacte social pour la Paix et le développement. C’était ce dimanche, 20 Mars 2022 au Centre International des Conférences de Bamako (CICB). La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités dont l’ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani, les anciens ministres Oumar Ibrahim Touré et Hamadoun Touré et l’honorable Oumarou Ibrahim HAIDARA de l’APDP, les militants de la coordination et bien d’autres.

Rappelons que le pacte associe « les préoccupations les plus matérielles aux relations les plus essentielles. C’est là que chaque communauté résout ses problèmes, satisfait ses besoins, assouvit ses rêves, en suscitant constamment des mécanismes et des régulations capables d’assurer ses fonctionnements collectifs. Dans la vie de tous les jours chaque habitant est alternativement ou simultanément citoyen, élu, électeur, administré, usager de services, voisin, parent, collègue, ami, consommateur, épargnant, investisseur “, ressort du pacte.

Dans ses mots de bienvenue le représentant du maire de la commune trois, a fait savoir que la paix doit être le comportement de nous tous et de tous les jours, parce que selon lui, elle est gage de tout le développement du pays. A ses dires, ce pacte est une véritable aubaine pour les communautés de procéder au renforcement de la paix au Mali.

Dans son discours d’ouverture Ansari Oumar Hamama Cissé, président de la Coordination Kel Ansar et Alliés (CKAA), a soiuligné que la paix doit être notre préoccupation de tous les jours.

A en croire le président de la CKAA, les récents incidents survenus dans la région du Ménaka et de la zone des trois frontières doivent inspirer les maliens afin de les amener à la culture de la paix.

”Le pacte social pour le développement appartient à tous les maliens qui portent les valeurs humanistes et fraternelles en vue d’apporter des réponses aux problématiques de l’ère liés à l’intolérance et à l’insécurité”, a-t-il indiqué. Ce pacte social, selon le président de la CKA A, contribuera largement à panser les plaies de la guerre et à surtout amener les filles et les fils du Mali à se parler , à se pardonner , à se respecter , à se tolérer.

Pour la même circonstance, l’ancien Premier ministre Ahmed Ag Hamani de la Coalition citoyenne de la société civile pour la paix , l’unité et la réconciliation nationale (CCS-PURN), a souligné dans allocution que le pacte se veut un instrument de paix et mérite à ce titre , le soutien de tous les maliens et de tous les amis du Mali.

Il a ailleurs au cours de la conférence débat, invité l’ensemble des participants à réfléchir sur le pacte social en vue de l’améliorer davantage.

Quant au parrain, l’imam Mahmoud DICKO, il a déclaré son soutien à l’initiative de la Coordination Kel Ansar et Alliés de la Région (CKAA) et, a déclaré qu’il ne parle pas depuis longtemps car, il médite sur la situation du pays qui l’interpelle et qui l’inquiète.

Bréhima DIALLO

