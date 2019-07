Dans le cadre d’un dialogue intercommunautaire, les populations de Dire ont eu l’occasion d’engager le débat sur plusieurs de leurs préoccupations pour prévenir les conflits.

La rencontre de Diré du Dialogue inter communautaire dans la région de Tombouctou organisée par le Ministère de la Cohésion Sociale de la Paix et de la Réconciliation Nationale avec l’Equipe Régionale d’Appui à la Réconciliation de Tombouctou, s’est achevée le mercredi 17 juillet 2019 dans la salle de conférence de la mairie de Diré sur des lueurs d’espoir.

A cette grande rencontre, des chefs de villages et de fractions, Bourem Sidi Amar, Dengha, Arahame, Kondy, Garbakoira, Kirchamba, Gari, Haribongo , Tindirmane, Binga, Tinkour, étaient présents.

Aussi, des autorités traditionnelles et coutumières de la ville de Dire, des Elus de la commune urbaine, des Jeunes, le Recotrade, les partis politiques, les forces armées et de sécurité.

A l’issue des travaux, les participants ont pu s’informer correctement sur les notes de l’insécurité, de la question foncière et du découpage territorial, conforter les mécanismes de résolution des conflits dans le cercle de Dire, dégager les mécanismes nouveaux de résolution de ces conflits, inciter au respect des instances de résolution, des conflits dans chaque fraction ou village dans le cercle, créer un cadre de concertation, de suivi des conflits et dévaluation de leur résolution, et se sont employés à donner un contenu aux propositions de résolution des questions sécuritaires contenues dans l’Accord pour la Paix et la Réconciliation (APR).

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du programme ‘’Ensemble Vers la Réconciliation pour la Paix’’ (ERP), financée par l’Union européenne.

O.MORBA

Commentaires via Facebook :