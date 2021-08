Pour la paix et le repos des soldats et civils tués au Mali : Une grande prière organisée par le CDM à la Grande Mosquée de Bamako

Le vendredi 27 août 2021, le Collectif pour la Défense des Militaires (CDM) a organisé, à la grande mosquée de Bamako, une grande prière pour le retour de la paix au Mali, le repos des soldats et civils tués dans la guerre qui frappe le pays. Membres du CDM, personnalités politiques dont l’ancien premier ministre Moussa Mara, fidèles musulmans de la grande mosquée de Bamako avec à leur tête l’imam Amadou Kallé, le prêcheur de la grande mosquée Moustapha Haïdara, ont pris part à ladite prière.

Au nom de l’imam Amadou Kallé, Moustapha Haidara a donné les raisons de cette grande prière à la grande mosquée de Bamako. « On s’est réuni ce vendredi pour la cause du Mali. La cause du Mali parce que quand il s’agit de notre pays, il s’agit de la contribution de tous ses fils. Nous avons été approchés par des Maliens du CDM pour prier pour le Mali, pour prier pour le repos des militaires et civils tués depuis le déclenchement de cette crise en 2012, notamment les récentes attaques de Ouatagouna et de Boni. Nous avons salué l’initiative parce que les militaires qui sont morts au front sont partis en défendant la patrie, pour que nous civils retrouvions la quiétude, la paix, dormions sans être inquiétés ; vaguions à nos occupations sans problèmes », a fait savoir Moustapha Haïdara. Nous encourageons les Maliens, ajoute Moustapha Haidara, à multiplier encore ces genres d’initiatives pour que le pays sorte de cette situation.

Le secrétaire général du CDM, Alhousseyni Sakiné, représentant son président, a justifié le pourquoi de l’organisation de cette prière à la grande mosquée. Nous avons souhaité cette prière ici, dit-il, pour le repos de toutes les victimes de cette guerre atroce qui nous a été imposée. « Nous sommes venus dire par la même occasion à nos militaires que nous sommes avec eux, que nous les soutenons, les accompagnons dans ces moments difficiles pour eux et pour leurs familles. Car un pays ne peut avoir la quiétude, la paix, la stabilité dans la guerre. Pour gagner cette guerre, nous devons s’unir. Donnons des informations à nos forces pour démanteler les forces du mal », a-t-il dit. Pour terminer son intervention, Alhousseyni Sakiné a salué le sens élevé de compréhension des responsables de la grande mosquée de Bamako qui n’ont posé aucun problème à leur demande. « C’est le peu que nous avons pu faire pour nos soldats et civils morts. Nous demandons aux Maliens d’en faire autant pour sauver la patrie », a conclu le secrétaire général du CDM.

Hadama B. Fofana

