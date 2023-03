Pr. Adboulaye Diarra : Une fierté pour la Commune de Massantola

Massantola, située dans le cercle de Kolokani à 150 km de Bamako abritera le 4 mars prochain une journée de consultations et des dons de médicaments aux populations pour un coût estimé à 4 millions de nos francs et entièrement financié par les ressortissants de la dite commune.

A l’occasion du succès phénoménal du jeune professeur en chirurgie, Abdoulaye Diarra présentement au CHU de Kati et natif de Massantola au concours d’agrégation organisé en chirurgie par le Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (Cames), tenu à Abidjan en novembre 2022, l’Association des ressortissants et sympathisants de la Commune rurale de Massantola (Arescom) créée en 2019, récépissé n°0433-A/G-DB à Bamako en partenariat avec la mairie de ladite commune, a décidé de joindre l’utile à l’agréable à travers une journée de consultations et de dons de médicaments gratuits aux habitants de la Commune rurale de Massantola.

Des consultations gratuites vont concerner 100 personnes dans le domaine de la petite chirurgie telle qu’en l’hydrocèle, l’hernie et l’hipome et 1000 autres personnes seront concernés par les consultations et des dons de médicaments. Lesdites activités sanitaires se dérouleront au Centre de santé communautaire de Massantola avec l’appui d’une dizaine de médecins spécialistes et ou généralistes venus notamment de l’hôpital de Kati et de Bamako et bien évidemment avec le matériel adéquat.

Aux dires de Modibo Diécoro Diarra, secrétaire général de l’Arescom, “le compatriote Abdoulaye a fait ses premiers pas au village. L’organisation d’une journée de consultations gratuites et dons de médicaments était dans notre programme. Avec son succès au concours d’agrégation, nous avons jugé nécessaire de rendre hommage à notre commune. Nous avons reçu de l’argent de tous les chefs de villages, des ONG partenaires et les autorités politico administratives du cercle. Les descendants de Samba-blen-ci se disent fiers déjà de leur compatriote tout en leur offrant une opportunité de consultations et dons de médicaments“.

Mohamed Chérif Diarra fonctionnaire international à la retraite est le parrain de l’évènement sanitaire dans la Capitale de Bélédougou, Massantola.

Abou Safouné Diarra

(Stagiaire)

