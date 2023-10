Première édition du Siccao 2023 : Une réussite a salué

Les rideaux sont tombés dimanche 22 octobre 2023 à Ségou sur la 1ère édition du salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l’ouest.

La rencontre du donner et du recevoir a vu la participation d’éminentes personnalités du monde la culture, des universitaires, des économistes…72 heures durant, ( du 20 au 22 octobre) le SICCAO s’est articulé autour des expositions d’une trentaine d’entreprises culturelles de l’Afrique de l’Ouest, des tables-rondes et conférences sur les défis, enjeux et perspectives des industries culturelles et créatives (ICC), mais également des échanges sur la mobilité et la durabilité des ICC en Afrique de l’Ouest.

La rencontre a également accueilli des Showcases de musique avec des artistes émergents de l’Afrique de l’Ouest ; des speed-meetings ( Des rencontres B to B entre les entreprises culturelles présentes, les professionnels, les acteurs et les artistes de l’Afrique de l’Ouest).

Initié par la Fondation Festival sur le Niger et le Réseau KYA

La note conceptuelle révèle qu’aujourd’hui, les industries culturelles et créatives occupent une place importante dans l’économie mondiale. Elles représentent 3% du PIB mondial et 30 millions d’emplois dans le monde.

Selon l’Étude stratégique sur le secteur des industries culturelles et créatives, réalisée par le cabinet EY pour le compte de l’AFD en 2018, les ICC ont généré 49 milliards de dollars (1,1% du PIB) en Afrique et 2 millions d’emplois sont directement liés à ces secteurs en Afrique.

Malgré l’essor des ICC en Afrique de l’Ouest, l’un des plus grands défis est que le secteur est moins perçu comme un moteur économique. Aussi, trop peu de créateurs vivent de leur activité dû aux multiples défis dont la faible présence de la production africaine sur les plateformes internationales de diffusion et de distribution, l’étroitesse du marché africain et l’insuffisance de la structuration de l’économie de la culture, la rareté des institutions de financement intégrant les stratégies et mécanismes endogènes.

Pailleurs, laa région du Sahel a connu une série de crises multiformes ces dernières années toute chose qui a fortement ralenti l’essor des ICC en Afrique de l’Ouest. Aussi, la crise sanitaire mondiale de la COVID-19 n’a pas épargné le secteur créatif.

Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte post-crise marquant la relance des ICC en Afrique de l’Ouest. Cette relance se caractérise notamment par l’instauration du Programme AWA, qui consacre la Fondation Festival sur le Niger à travers le Centre Culturel Kôrè de Ségou, comme le hub des ICC en Afrique de l’Ouest avec des financements structurants dans les 16 pays de l’Afrique de l’Ouest. Aussi le Réseau KYA, réseau des organisations culturelles du Mali, travaille depuis 2012 pour le développement du secteur créatif malien

En raison des défis auxquels les ICC de la sous-région ouest africaine sont confrontés, il devient urgent de créer un cadre d’échange et de promotion pour permettre aux acteurs culturels de mieux se connaitre et de partage de bonnes pratiques entre les ICC afin de renforcer le réseautage et les collaborations. C’est ainsi que le Réseau KYA et la Fondation Festival sur le Niger ont décidé d’organiser la première édition du Salon des Industries culturelles et créatives en Afrique de l’Ouest-SICCAO, placé sous le signe de la diplomatie culturelle, du 20 au 22 octobre 2023 à Ségou (Mali).

Yaye Astan Cissé

