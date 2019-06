A l’initiative du Haut Conseil Islamique du Mali, le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keita, a pris part ce vendredi après-midi à la grande mosquée de Bamako, à la séance de prière pour solliciter l’aide divine en faveur du retour rapide de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la réconciliation nationale, de la quiétude et une bonne pluviométrie dans notre pays qui traverse une crise multiforme depuis 2012.

Des prières pour aller vers une paix irréversible et durable dont le Mali a besoin.

Pour Cheick Cherif Ousmane Madani Haidara, président du HCIM, la présence du Chef de l’Etat , à cette séance de prière nationale a une grande portée, « Le Prophète (PSL) a dit, une société dont les dirigeants politiques et les savants religieux sont dans la vertu , ce peuple- là peut être sauvé en substance, ce peuple n’ira jamais à vau-l’eau et ne sera pas perdu ».

Le Président du Haut Conseil Islamique du Mali est revenu également sur le sens de cette séance de prière nationale à savoir la nécessité et l’urgence pour eux, leaders religieux et les hautes autorités, et tous les maliens d’accompagner les hautes autorités de notre pays dans leurs efforts de reconstruction et de redressement du Mali: ” Que les chefs religieux et les autorités politiques se retrouvent dans la maison de Dieu qui est la mosquée a beaucoup de sens . Dieu a confié la société aux hommes de pouvoir et aux hommes de savoir. Si ceux-ci s’entendent dans la vertu, tout se passera bien. Le Président de la République est le symbole du pouvoir temporaire, il symbolise le pouvoir politique et le pouvoir religieux, à qui Dieu a confié le pays jusqu’à la fin de son mandat” a souligné le Président du Haut Conseil Islamique du Mali avant de lancer un appel « Nous invitons l’ensemble des musulmans du Mali à se rendre au stade du 26 mars le samedi 29 juin 2019 à 9 heures pour un grand meeting d’information afin de sauver notre pays le Mali, il n’y a ni guerre ethnique au Mali, ni conflit religieux au Mali, l’heure est arrivée d’avoir un seul idéal commun , le Mali » . Une réponse du Président du HCIM à ‘l’appel au sursaut national du Président de la République.

Une séance de prière similaire sera organisée demain, samedi 22 juin 2019 , dans toutes les mosquées et Zawiya du Mali.

Des membres du Gouvernement dont le Ministre des Affaires religieuses et du Culte, des imams et chefs religieux venus de toutes les mosquées du District de Bamako ont pris part à cette cérémonie .

