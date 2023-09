PROJES : Formation en entrepreneuriat de 100 jeunes du Centre du pays

Cent jeunes issus des Régions du Centre du pays seront formés et équipés en entrepreneuriat dans, entre autres filières : l’aviculture, l’embouche bovine et porcine, la menuiserie bois et métallique, le maraichage, la mécanique moto, le machinisme, la transformation agroalimentaire

C’est la salle de conférence de la préfecture de San qui a servi de cadre ce mardi 19 septembre 2023, à la cérémonie du lancement officiel de la formation, l’insertion socioprofessionnelle et la promotion de l’entrepreneuriat de 100 jeunes sortant des Centres et Instituts de formation professionnelle des régions de Ségou, San et Mopti, initié par le Programme Jeunesse et Stabilisation (PROJES) et mis en œuvre par le Cabinet Togouna Consult.

Ce projet de formation de 100 jeunes en entrepreneuriat d’une durée de 8 mois, s’inscrit dans le cadre de l’avenant accordé au PROJES par l’Union Européenne, afin de soutenir le renforcement des zones d’influence des Pôles Sécurisés de Développement et de Gouvernance (PSDG). La cérémonie de lancement de cette importante formation a été présidée par le Conseiller aux affaires administratives et juridiques du Gouverneur de la Région de San, Moustapha Kanté, en présence du Coordinateur régional du PROJES, Mohamed A. Sidibé, de la représentante du Cabinet Toguna Consult, chargé de la mise en œuvre dudit, Mme Diané Fayel N’diaye,et plusieurs autres invités de marque.

Cette cérémonie marque ainsi le lancement officiel des activités relatives à la formation professionnelle de 100 jeunes dans l’aviculture, l’embouche bovine et porcine, menuiserie bois et métallique, le maraichage, la mécanique moto, le machinisme, la transformation agroalimentaire, entre autres.

A travers cet appui, le PROJES espère contribuer à la promotion de la cohésion sociale et par la même occasion à la réduction du chômage des jeunes adultes dans les communes ciblées à savoir Tominian , Timissa , Koula, Bénéna, Mandiakuy ( région de San), Sana ( région de Ségou ) et la commune de Mopti ( région de Mopti ). La mise en oeuvre de ce projet a été confiée au cabinet Toguna Consult, entreprise spécialisée dans le domaine de la formation, l’insertion professionnelle et la promotion de l’entrepreneuriat et dotée d’une très grande expérience en la matière.

Cette mission confiée au Cabinet d’études Toguna Consult, selon sa représentante, Mme Diané Fayel N’diaye, fait suite à une procédure d’appels d’offres spécialisés dans l’accompagnement du monde rural notamment sur les questions d’accompagnement de proximité des entreprises jeunes.

Présentant au public le travail confié à leur cabinet, elle a cité, entre autres : l’identification des jeunes sortants des CFP ou apprentis porteurs d’un projet; l’identification des besoins en formation et des besoins en équipements et matériels pour leur installation; l’assistance aux jeunes porteurs de projets à l’élaboration de leurs plans d’affaires; ainsi que la formation des jeunes en entrepreneuriat ainsi que leur accompagnement après la dotation en matériel.

Au nom de sa direction, Mme Diané Fayel N’diaye, a tenu à remercier le PROJES pour la confiance placée en leur cabinet d’études et à réaffirmer leur engagement à apporter toute leur expertise pour l’accompagnement de ces jeunes entreprises.

Le présent projet dont l’objectif vise à réduire le chômage des jeunes à travers la formation, l’insertion socio – professionnelle et la promotion de l’entrepreneuriat local, s’inscrit donc dans le cadre de cet avenant PSDG.

Le PROJES, selon son Coordinateur régional, Mohamed A. Sidibé, intervient en appui aux efforts déjà consentis par les autorités qui n’ont jamais ménagé leurs efforts pour lui faciliter la mise en œuvre de ses activités. C’est pourquoi, il a saisi l’occasion pour réitérer les remerciements et la reconnaissance de l’Union Européenne, la GIZ et le PROJES aux autorités et services techniques nationaux et régionaux pour leur disponibilité et leur appui au quotidien. A l’endroit des jeunes bénéficiaires, M. Sidibé a adressé toutes ses félicitations pour le choix porté en eux parmi tant d’autres dans leurs localités respectives. Tout en les invitant à saisir cette opportunité que leur offre le PROJES avec de la motivation, l’engagement et la persévérance pour réaliser leurs attentes et être autonomes dans les jours à venir.

Pour sa part, le Conseiller aux affaires administratives et juridiques du Gouverneur de San, Moustapha Kanté, a vivement salué l’initiative du PROJES. Selon lui, cette formation sera plus bénéfique non seulement pour les jeunes, mais aussi pour toutes les régions concernées.

Rappelons que le Programme Jeunesse et Stabilisation (PROJES) est financé par l’Union européenne à travers son Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, mis en œuvre par la GIZ et placé sous la tutelle du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.

Envoyé spécial à San

AMTouré

