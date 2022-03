Dans le cadre du projet « vestibule de veille des femmes et des filles pour une transition et des élections inclusives », un vestibule a été inauguré, le mercredi 02 mars 2022 à Gao (7ème région administrative du Mali) par les autorités pour assurer la participation qualitative et quantitative des femmes aux processus électoraux.

Le projet vestibule de veille des femmes et des filles (VVFF), financé par la MINUSMA et mis en œuvre dans les régions du nord et du centre par ACE-Conseil, vise à « veiller à l’application stricte de la Loi 052 lors des différents processus électoraux et politiques pendant la transition, au renforcement des capacités des femmes aux thématiques clés de la transition, l’appui des femmes candidates et potentielles candidates aux différentes élections. Également, le projet VVFF exécute un programme d’éducation civique et de sensibilisation en vue d’un accès équitable et de participation des femmes aux processus électoraux et politiques ».

La directrice de ACE-Conseil, Coumba Traoré, a fait savoir que son cabinet travaille à soutenir les politiques publiques de développement en direction des territoires, un développement du capital humain et à assurer une croissance économique inclusive soutenue. Selon elle, le projet VVFF, en collaboration avec la MINUSMA, le PNUD, le Canada et la Norvège, ambitionne de promouvoir et de favoriser la participation politique des femmes dans le processus de la refondation et l’application effective de la loi 052 et de la formation des femmes au leadership et à l’engagement citoyen. « Le Projet VVFF est une recherche action en faveur de la participation effective des Maliennes au processus de prévention, de médiation, de règlement des conflits, la consolidation et de la promotion de la culture de la paix », a souligné Coumba Traoré.

Pour sa part, le 1er vice-président de l’autorité intérimaire, Zeïda Ag Mohamed, a indiqué que le projet « Vestibule de Veille des Femmes pour une Transition et des Elections Inclusives au Mali » est traduit comme un cadre d’information, de sensibilisation, de participation et d’action mis à la disposition des femmes pour affirmer leur citoyenneté.

A sa suite, la représentante de la Direction régionale de la promotion de la femme, la responsable genre de la MINUSMA à Gao et le point focal du projet ont commandé le lancement d’un tel projet en faveur des femmes. Elles ont exhorté les femmes à s’approprier de ce projet pour conquérir leur place dans la société. Le conseiller aux affaires juridiques du gouverneur de la région, Mamadou Bah, s’est réjoui du choix de sa région pour le lancement de la phase de régions du Nord du projet VVFF.

Selon lui, les femmes qui constituent plus de 50 % de la population du pays, joue un rôle important dans l’animation, la gestion et l’équilibre des foyers. Et, dit-il, c’est la raison qui a justifié l’adoption de la loi 052 avec pour vocation de promouvoir la participation des femmes dans les listes lors des périodes électorales. Ainsi, il a réaffirmé l’engagement du chef de l’exécutif de la région Gao à l’unification des femmes et de la pérennisation du projet au profit de la femme malienne.

Avant la coupure du ruban symbolique, une vingtaine de femmes de la Cité des Askia ont été formées à la citoyenneté, l'engagement de la femme en politique.

Avant la coupure du ruban symbolique, une vingtaine de femmes de la Cité des Askia ont été formées à la citoyenneté, l’engagement de la femme en politique.

A. Sogodogo

