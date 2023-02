Promotion du patriotisme du civisme, conduite de la transition : Alioune Guèye du CNT à l’écoute de l’Association des pionniers du Mali

Nommé récemment au Conseil national de la transition (CNT), Alioune Guèye était la semaine dernière face à l’Association des pionniers du Mali (APM). A travers cette rencontre tenue à la Maison des jeunes de Bamako, il s’agissait, pour lui, de recueillir les préoccupations de cette association et d’expliquer la trajectoire empruntée par les autorités de la Transition pour le relèvement du pays.

Entouré de ses plus proches collaborateurs, Alioune Guèye, a passé environ deux heures à échanger avec l’Association des pionniers du Mali. Aliou Diallo, commissaire de l’Association des pionniers de la Commune V a, au nom du commissaire du district, salué la belle initiative car, selon lui, depuis le début de la Transition, c’est la toute première fois qu’une autorité de ce rang fasse le déplacement pour recueillir les difficultés de l’Association des pionniers du Mali. Et à M. Diallo d’étaler, leurs préoccupations qui ont pour noms : problème de moyen financier, de mobilité, d’emploi, retard dans le déménagement au Palais des pionniers…

“Beaucoup de pionniers ont fini avec les études mais n’ont pas d’emploi. Si les autorités pouvaient songer à cette situation, ce serait une bonne chose. Nous sommes une association d’utilité publique mais à vrai dire on ne le sent pas dans les actes quotidiens”, a-t-il poursuivi. Pour un autre membre de l’APM, leur patriotisme n’est plus à démontrer car chaque année, leur association fait le tour de plus de 150 écoles dans le district de Bamako pour apprendre les élèves comment monter le drapeau national.

“Auparavant, ce sont les pionniers qui partaient accueillir le président à l’aéroport, mais cela fait plus de 30 ans que cette donne à changer. On voit d’autres personnes à l’aéroport. Nous pensions aussi qu’on allait déménager dans le Palais des pionniers mais jusque-là rien”, a regretté un cadre de cette association. Les pionniers ont demandé à M. Guèye de plaider aussi en leur faveur pour qu’ils puissent avoir un car pour faciliter leur déplacement lors des différentes manifestations. Alioune Guèye, après avoir pris bonne note des préoccupations de l’Association des pionniers du Mali, a salué le sens du patriotisme, du dévouement et d’engagement des membres de l’APM qui est, a-t-il souligné, une référence et une source d’inspiration dans le domaine du patriotisme. Il a invité aussi les pionniers à s’investir résolument pour que notre pays puisse se relever.

“Aujourd’hui, la trajectoire que nos plus hautes autorités de la Transition ont empruntée nous devons tous les suivre sans hésiter pour que nous parlions d’une même voix et que notre pays puisse se retrouver. Et pour cela chaque Malien compte, surtout les pionniers qui ont des valeurs et des principes et sont surtout reconnus pour l’amour pour leur pays”, a exhorté M. Guèye. Il a assuré ses interlocuteurs qu’il va transmettre leurs préoccupations à qui de droit et a renouvelé sa disponibilité d’être toujours à leur écoute.

Soulignons qu’en plus de l’Association des pionniers du Mali, Alioune Guèye compte échanger avec plusieurs organisations de la société civile pour recueillir leurs préoccupations et expliqué par la même occasion la trajectoire de la Transition.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :