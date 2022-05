Pour le Ramadan 2022 la fondation Orange Mali a respecté une fois de plus la tradition en offrant des dons de vivres aux personnes démunies. La cérémonie de réception des vivres s’est déroulée le vendredi 29 avril 2022 dans la Cour du siège d’Orange sise à ACI 2000.

Mme Doucouré Fatoumata Sangaré en charge de la Communication Institutionnelle, représentante l’administratrice générale de la fondation a dirigé cette cérémonie de remise de dons. D’une valeur globale de 60 millions, le don constitué de 43 tonnes de petits mils ; 4 tonnes de riz ; 35 tonnes de sucres ; 150 bidons d’huiles de 20 l ; 50 sacs de lait en poudre et 50 cartons de lait infantile 1er et 2er âge ; il est destiné à 35 associations ou structures œuvrant pour les personnes démunies dont l’association des veuves de militaires et porteurs d’uniformes à travers le service social des armées, le service social de la protection civile, le service social de la police, des orphelinats. Et comme déclaré par la représentante de la fondation, cette donation en soutien aux personnes démunies vient s’ajouter d’autres actions à l’actif de la fondation. Et d’ajouter que depuis le début de l’année, la fondation avait déjà soutenue d’autres structures en partenariat avec les autorités et qu’elle entendait renforcer ses efforts pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Pour rappel, en 2021, la fondation a investi près de 700 millions dans le mécénat et ceci dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la solidarité urgente et de la culture. En réceptionnant les dons, les différents bénéficiaires ont chaleureusement remercié la fondation pour ses appuis multiples et réguliers. Une grande contribution qui vient combler les besoins existants.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

