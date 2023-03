Ramadan : Une belle opportunité de tendre la main de l’aide et de la compassion aux plus démunis

Alors que le mois béni du Ramadan entre à nouveau dans nos vies, nous sommes invités à un temps sacré annoncé par le croissant de lune et nous appelant encore une fois au Livre de Dieu qui reste sûrement un élément de base de notre pratique de dévotion quotidienne.

Que le croissant de lune éclaire nos âmes et nos chemins vers l’illumination intérieure et que l’esprit du Ramadan reste dans nos cœurs. Qu’Allah nous donne la force de répondre aux besoins de ce mois sacré où nous pourrons laver nos péchés avec des vagues de repentance et qu’Il nous récompense avec grâce et sérénité.

Nous vivons actuellement une grande épreuve, une crise sans pareil qui nous affecte tous. La plus grande injustice de la crise profonde que nous traversons actuellement est qu’elle aura certainement des effets sur beaucoup d’entre nous et le plus lourd tribut sera payé par celles et ceux qui ont subi dans leur chair les effets de la violence, de l’isolement, et de la misère.

Supplions pour que nous soyons délivrés des pénibles maux associés à cette crise multidimensionnelle, mais aussi et surtout pour le soutien du corps et de l’esprit en cette période difficile. Ce mois Saint est une belle occasion de tendre la main de l’aide et de la compassion aux plus démunis et à des milliers de réfugiés et de personnes dans le besoin, déplacées par des tragédies et des calamités. Ce mois sacré de méditation et d’éducation est aussi une période d’entraide et de solidarité. Pensons également aux défunts et ne les oublions pas dans nos prières.

En ce mois du Coran, nous vous souhaitons la grâce et la bénédiction divine, la clémence et la sagesse céleste. Que le Miséricordieux nous guide, agrée nos prières, accepte notre jeûne et renforce notre foi. Que la majesté de ce mois rassemble nos familles, la Oumma et notre nation, et multiplie notre bonheur à l’infini. En effet, implorons que ce mois Divin soit rempli de bienfaits pour toute l’humanité afin que nous puissions parcourir ensemble le chemin de l’harmonie et de la paix ! Comme le mois de la moisson récolte les graines de nos travaux acharnés, puisse ce Ramadan récolter les graines de nos bonnes actions. Qu’Allah nous assiste et bénisse nos efforts !

Cheick Boucadry Traoré

Président CARE

