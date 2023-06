Comme tout bon citoyen, le Président de la Transition, Son Excellence le Colonel Assimi GOITA a rempli son devoir citoyen à 8h00 dans le bureau No VI du centre de vote, du Camp militaire de Kati. Il était accompagné pour la circonstance par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué, le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE), le Commandant de Zone et le Maire de la Commune Urbaine de Kati.

À cette occasion, le Colonel Assimi GOITA a adressé une fois de plus sa reconnaissance au grand peuple du Mali pour sa résilience qui a permis de réaliser, dans la diversité, cette volonté populaire des Assises Nationales, salué aussi nos forces armées de défense et de Sécurité, creuset de la Nation malienne qui veille sur notre État et la population malienne et qui par ailleurs, constitue le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. Il a ensuite invité les Maliens à se donner la main quelle que soit l’issue des résultats de ce référendum, aussi, se donner la main pour enfin cultiver l’union sacrée autour du Mali.

