Le pèlerinage des Chrétiens Catholiques dans ville sainte à Kita génère des retombées économiques considérables pour la capitale de l’arachide.

Chaque 20 novembre, la région de Kita vit un événement grandiose. Cette date coïncide avec le pèlerinage de la communauté catholique chrétienne qui réunit plus de 7 000 fidèles venant de toute part.

Cet événement suscite beaucoup d’engouement dans la ville et crée un surplus dans les activités économiques de la région. A notre arrivée dans la ville de Kita, tous les hôtels et restaurants étaient déjà pris par les pèlerins et la délégation du Premier ministre forte d’une trentaine de personnes y compris les journalistes a été repartie entre le gouvernorat de la région, l’ancien Pied-à-terre et les locaux de l’INSPS.

Après avoir effectué un tour dans la ville aux abords des trottoirs, nous constations des statuts du Christ, des bougies et autres objets qui sont en vente et à des prix abordables malgré le contexte économique que notre pays connait. Sylvie, commerçante se frotte les mains : « durant les deux jours, je peux dire Dieu merci ». Selon un responsable de hôtel ‘’le Relai’’ depuis une semaine avant le pèlerinage, des pèlerins ont commencé à faire des réservations. Même chose pour les vendeurs ambulants (Eaux, mouchoirs…) qui ont réalisé de très bonnes affaires pendant ces quelques jours.

